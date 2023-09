Breaking News : લોકસભામાં મહિલા અનામત બિલ પાસ

લોકસભામાં લાંબી ચર્ચા બાદ મહિલા અનામત બિલ લોકસભા દ્વારા પસાર કરવામાં આવ્યું છે. લોકસભામાં મહિલા અનામત બિલ પર સ્લિપ દ્વારા વોટિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. મહિલા અનામત બિલની તરફેણમાં 454 મત જ્યારે મહિલા અનામત બિલની વિરુદ્ધમાં 2 મત પડ્યા હતા. તમને જણાવી દઈએ કે મહિલા આરક્ષણ બિલ લોકસભામાં બે તૃતિયાંશ બહુમતી સાથે પાસ થઈ ગયું છે.

