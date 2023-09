NIA એક્શનમાં: આતંકવાદીઓ ઉપર લાખોના ઈનામ જાહેર કર્યા

નેશનલ ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સી (NIA) એ બુધવારે સૂચિબદ્ધ આતંકવાદીઓ હરવિંદર સિંહ સંધુ ઉર્ફે રિંડા અને લખબીર સિંહ સંધુ ઉર્ફે લંડા પર 10-10 લાખ રૂપિયાનું ઈનામ જાહેર કર્યું છે. આ રકમ તેમના વિશે માહિતી આપનારને આપવામાં આવશે. એજન્સીએ આતંકવાદીઓના ત્રણ સહયોગીઓ પરમિન્દર સિંહ, સતનામ સિંહ અને યાદવિંદર સિંહ વિશે માહિતી આપનારને 5 લાખ રૂપિયાનું રોકડ ઈનામ જાહેર કર્યું છે. આ તમામ બબ્બર ખાલસા ઈન્ટરનેશનલ સાથે સંકળાયેલા છે.

કોણ છે લખબીર સિંહ લંડા?

આતંકવાદી લખબીર સિંહ લંડા પંજાબમાં RPG હુમલાનો માસ્ટરમાઇન્ડ છે. અગાઉ NIAએ લાંડા સામે 15 લાખ રૂપિયાનું ઈનામ જાહેર કર્યું હતું. પંજાબના તરનતારન જિલ્લાના હરિકે ગામનો રહેવાસી લખબીર હાલમાં કેનેડાના આલ્બર્ટાના એડમોન્ટનમાં છુપાયેલો છે. NIAએ ગયા વર્ષે 20 ઓગસ્ટે તેમની વિરુદ્ધ IPCની કલમ 120B, 121, 121A અને ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓમાં સંડોવણી બદલ ગેરકાનૂની પ્રવૃત્તિઓ નિવારણ અધિનિયમ (UAPA) 1967ની કલમ 17, 18, 18-B અને 38 હેઠળ કેસ નોંધ્યો હતો. દેશના વિવિધ ભાગોમાં કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. લખબીર સિંહ લાંડા 2017માં હત્યા, હત્યાનો પ્રયાસ અને એનડીપીએસમાં નામ હોવાના આરોપો બાદ કેનેડા ભાગી ગયો હતો. 2021માં અમૃતસરના પાટીમાં બે અકાલી કાર્યકરોની હત્યામાં તેનું નામ સામે આવ્યું હતું. લખબીર પંજાબના મોહાલી અને તરનતારનમાં RPG હુમલાનો માસ્ટરમાઈન્ડ છે.

