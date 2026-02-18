મેક્રોન અને બૉલિવૂડનું મહામિલન જુઓ તસવીરોમાં

ફિલ્મ હસ્તીઓએ ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન અને તેમના પત્ની બ્રિજિટ મેક્રોન સાથે મુલાકાત કરી હતી. મુલાકાતમાં ફ્રાન્સ અને ભારત ફિલ્મ ઉદ્યોગ દ્વારા સહયોગને વધુ મજબૂત કેવી રીતે બનાવી શકાય અને વાર્તા કહેવાના વ્યાપને કેવી રીતે વિસ્તૃત કરી શકાય તે અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.
ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન અને તેમના પત્ની બ્રિજિટ મેક્રોને ફિલ્મ ઉદ્યોગના સેલેબ્સ સાથે મુલાકાત કરી હતી. તાજમહેલ પેલેસ હોટેલમાં થયેલી લગભગ બે કલાકની લંચ મીટિંગમાં ઝોયા અખ્તર, શબાના આઝમી, મનોજ બાજપેયી, અનિલ કપૂર, કબીર ખાન, નીરજ ઘાયવાન, રિચા ચઢ્ઢા અને ગ્રેમી એવોર્ડ વિજેતા સંગીતકાર રિકી કેજ સહિત અનેક હસ્તીઓ હાજર રહી હતી.
ઈમેન્યુઅલ મેક્રોન અને બ્રિજિટ મેક્રોન ફિલ્મ હસ્તીઓ સાથે લંચમાં રાતાટુઈલ અને સ્વાદિષ્ટ પનીર ભુર્જીનો આનંદ માણ્યો. લંચમાં ઈન્ડો-ફ્રેન્ચ વાનગીઓનો સમાવેશ થતો હતો, જેમાં રાતાટુઈલ, પનીર ભુર્જી ડમ્પલિંગ, સ્ટ્રોબેરી ડેઝર્ટ અને કુલ્ફીનો સમાવેશ થતો હતો.
મેક્રોને ઈન્સ્ટાગ્રામ પર મીટિંગના ફોટા શેર કર્યા. તેમણે લખ્યું કે “ભારતીય સિનેમાના દિગ્ગજો સાથે, સંસ્કૃતિ આપણને એક કરે છે.”
ફ્રેન્ચ પ્રતિનિધિમંડળનો ભાગ રહેલા રિકી કેજે સમજાવ્યું કે બધાએ ફિલ્મ નિર્માણ દ્વારા ફ્રાન્સ અને ભારત વચ્ચેના સંબંધોને કેવી રીતે મજબૂત બનાવવા અને ભારતમાં ફ્રેન્ચ વાર્તાઓ અને ફ્રાન્સમાં ભારતીય વાર્તાઓ કેવી રીતે કહી શકાય તેની ચર્ચા કરી. “અમે બંને દેશો વચ્ચેના નાણાકીય સંબંધોનો લાભ કેવી રીતે લેવો અને બંને દેશોમાં લોકપ્રિય સારી ફિલ્મો કેવી રીતે બનાવવી તેની પણ ચર્ચા કરી.” અભિનેતા અનિલ કપૂરે પણ બપોરને વ્યક્તિગત રીતે ખાસ ગણાવી.
રાષ્ટ્રપતિ મેક્રોન 17 થી 19 ફેબ્રુઆરી સુધી ભારતની મુલાકાતે છે. આ તેમની ભારતની ચોથી અને મુંબઈની પહેલી મુલાકાત છે.