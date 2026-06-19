મુંબઈમાં પાણીનો પોકાર, કેટલો છે પાણીનો સંગ્રહ?

બીએમસી કમિશનર અશ્વિની ભીડેએ જણાવ્યું હતું કે મુંબઈમાં 17 ઓગસ્ટ સુધી પૂરતો પાણીનો સ્ટોક છે, જે રાજ્ય સરકાર તરફથી મળેલા વધારાના ‘રિઝર્વ ક્વોટા’ને કારણે શક્ય બન્યું છે.
મુંબઈની પાણીની તંગી અને નવા પ્રતિબંધો વચ્ચે રાહતના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. બૃહન્મુંબઈ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (BMC) ના કમિશનર અશ્વિની ભીડેએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે વર્તમાન કટોકટી છતાં મુંબઈ પાસે 17 ઓગસ્ટ સુધી પાણીનો પૂરતો ભંડાર છે. રાજ્ય સરકાર તરફથી મળેલા વધારાના ‘રિઝર્વ ક્વોટા’ને કારણે મુંબઈવાસીઓ હાલમાં સુરક્ષિત છે.
એક મુલાકાતમાં BMC વડાએ પાણી કાપ ઉદ્યોગો પર તેની અસર અને નબળા ચોમાસાની સ્થિતિમાં BMC ના બેકઅપ પ્લાન વિશે ખુલ્લેઆમ વાત કરી.
જો ચોમાસુ નબળું રહે તો BMCનો ‘પ્લાન B’ શું છે?
BMCના વડા ભીડેએ જણાવ્યું હતું કે જો આ સિઝનમાં ચોમાસુ નબળું રહે અને મુંબઈને પાણી પૂરું પાડતા તળાવો સંપૂર્ણપણે ભરાઈ ન જાય, તો BMCએ તેના માટે તૈયારીઓ કરી લીધી છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે આગામી સિઝનમાં પાણી કાપ ખૂબ વહેલા શરૂ થશે. કાર ધોવા, બાગકામ અથવા અન્ય બિન-આવશ્યક હેતુઓ માટે પાણીનો બગાડ સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધિત રહેશે.
17ઓગસ્ટ સુધી પૂરતું પાણી
બીએમસી પાણીની કટોકટી પર સતત નજર રાખી રહી છે. વહીવટીતંત્ર કહે છે કે 17 ઓગસ્ટ સુધી પૂરતો પાણી પુરવઠો ઉપલબ્ધ છે, પરંતુ નાગરિકોએ પણ પાણીનો ઉપયોગ વિવેકપૂર્ણ અને કરકસરપૂર્વક કરવો જોઈએ.
પાણી કાપ શા માટે જરૂરી હતો?
બીએમસી કમિશનરે સમજાવ્યું કે મુંબઈની વધતી જતી વસ્તી અને પાણીની સતત વધતી માંગને કારણે પાણીના સંસાધનો પર નોંધપાત્ર દબાણ આવી રહ્યું છે. ચોમાસાની ધીમી શરૂઆત અને તળાવોમાં પાણીના ઓછા ભંડારને ધ્યાનમાં રાખીને, ભવિષ્યમાં મોટી અછત ટાળવા માટે સાવચેતીના પગલા તરીકે આ કાપ લાગુ કરવો જરૂરી હતો.
શું વ્યવસાયો અને ઉદ્યોગોને અસર થશે?
અશ્વિની ભીડેએ જણાવ્યું હતું કે વાણિજ્યિક સંસ્થાઓ (જેમ કે હોટલ, મોલ અને અન્ય વ્યવસાયો) પર સામાન્ય લોકો કરતાં વધુ પાણી કાપ મૂકવામાં આવ્યો છે. જોકે, તેમણે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે આનાથી કોઈપણ મોટા વ્યવસાયો અથવા ઉદ્યોગો (જેમ કે રિયલ એસ્ટેટ અને મનોરંજન ઉદ્યોગ) માટે કામગીરી બંધ થશે નહીં.