લોકસભામાં PM મોદી-અદાણી વિશે રાહુલ ગાંધીના નિવેદન પર ભાજપ ગુસ્સે

કોંગ્રેસ સાંસદ રાહુલ ગાંધીએ મંગળવારે (7 ફેબ્રુઆરી) ઉદ્યોગપતિ ગૌતમ અદાણીનો ઉલ્લેખ કરીને પીએમ મોદી પર પ્રહારો કર્યા હતા. તેમણે લોકસભામાં તેમની મિલકત પર હુમલો કર્યો હતો. આ દરમિયાન ભાજપ પણ ખૂબ જ આક્રમક જોવા મળ્યો હતો. રાહુલ વતી પીએમ મોદીનું નામ ગૌતમ અદાણી સાથે વારંવાર જોડવા પર ભાજપે કહ્યું કે તર્ક વગર આરોપો ન લગાવવા જોઈએ. આ હંગામા પર, સ્પીકરે કહ્યું, “ગૃહ એ ભારતની સંસદ છે… અમે એક જ વિષય પર વાત કરી શકતા નથી. આ ખોટી રીત છે… રાહુલ જી, તમે શું સંદેશ આપવા માંગો છો?”

#WATCH | No posters please, if you will show posters then this side (BJP) will show poster of Rajasthan’s CM (with Gautam Adani). Showing posters isn't appropriate: Lok Sabha Speaker Om Birla to Congress MP Rahul Gandhi pic.twitter.com/HHZIlymApr — ANI (@ANI) February 7, 2023

ભાજપનો પલટવાર

કોંગ્રેસના સાંસદ રાહુલ ગાંધીના નિવેદન પર શાસક પક્ષે લોકસભામાં તેમના આરોપો પર તીખી પ્રતિક્રિયા આપી હતી. કાયદા પ્રધાન કિરેન રિજિજુએ તેમને “પાયાવિહોણા આરોપો” ન કરવા અને તેમના દાવાઓના પુરાવા રજૂ કરવા કહ્યું. રિજિજુએ કહ્યું, તમે વરિષ્ઠ સાંસદ છો. કોઈપણ તથ્ય વગર પાયાવિહોણા આરોપો લગાવી રહ્યા છે.” બીજી તરફ કેન્દ્રીય મંત્રી અને બીજેપી નેતા અર્જુન રામ મેઘવાલે કહ્યું કે તમે કોઈ પુરાવા વગર પીએમ પર આરોપ લગાવી રહ્યા છો. બીજેપી નેતા રવિશંકર પ્રસાદે કહ્યું કે નિયમ 253 રેકોર્ડ પર ન જવું જોઈએ, સર… આ નિયમનું ઉલ્લંઘન છે.

We ask youth about their jobs, many said they are unemployed or drive Uber, farmers talked about not getting money under PM-BIMA Yojana, their land being snatched away while tribals talked about tribal bill: Congress MP Rahul Gandhi in LS pic.twitter.com/jWm0UmYmcG — ANI (@ANI) February 7, 2023

ગૃહમાં હોબાળા વચ્ચે ભાજપના સાંસદ નિશિકાંત દુબેએ કહ્યું કે હું તેમને (રાહુલ ગાંધી)ને પડકાર આપું છું કે જીએમઆર જીવીકે પાસે કયું એરપોર્ટ ચલાવવાનું લાઇસન્સ હતું? હું કોંગ્રેસને પડકાર આપું છું. તમે પીએમ પર આરોપ લગાવી રહ્યા છો. તમારે પ્રમાણિત કરવું પડશે. તમે આવા આક્ષેપો ન કરી શકો.

રાહુલ ગાંધીએ શું કહ્યું?

લોકસભામાં કોંગ્રેસના સાંસદ રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, “યુવાનોએ અમને પૂછ્યું કે અદાણી હવે 8-10 સેક્ટરમાં છે અને 2014 થી 2022 સુધીમાં તેમની નેટવર્થ $8 બિલિયનથી $140 બિલિયન સુધી કેવી રીતે પહોંચી. તેમણે કહ્યું કે તમિલનાડુ, કેરળથી હિમાચલ. પ્રદેશથી લઈને હિમાચલ પ્રદેશ, દરેક જગ્યાએ આપણે એક જ નામ ‘અદાણી’ સાંભળતા આવ્યા છીએ.

રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે આખા દેશમાં માત્ર ‘અદાણી’, ‘અદાણી’, ‘અદાણી’ છે… લોકો મને પૂછતા હતા કે અદાણી કોઈપણ વ્યવસાયમાં પ્રવેશ કરે છે અને ક્યારેય નિષ્ફળ નથી થતો. રાહુલ ગાંધીએ એમ પણ કહ્યું હતું કે કાશ્મીર, હિમાચલના સફરજનથી લઈને બંદરો, એરપોર્ટ અને તે રસ્તાઓ સુધી કે જેના પર આપણે ચાલીએ છીએ, ત્યાં માત્ર અદાણીની વાત થઈ રહી છે.

કોંગ્રેસ સાંસદ રાહુલ ગાંધીએ પણ અગ્નિવીર યોજના અને HAL કોન્ટ્રાક્ટ પર સરકાર પર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા. રાહુલ ગાંધીએ સંસદમાં કહ્યું કે સેના પર અગ્નિવીર યોજના થોપવામાં આવી રહી છે. નિવૃત્ત અધિકારીઓએ કહ્યું કે લોકોને હથિયારોનો ઉપયોગ કરવાની તાલીમ આપવામાં આવે છે અને પછી સમાજમાં પાછા જવા માટે કહેવામાં આવે છે, તેનાથી હિંસા ભડકશે.

રાહુલે કહ્યું કે ગઈ કાલે મેં વડાપ્રધાનને HALમાં જોયા, HALનો કોન્ટ્રાક્ટ PMએ અનિલ અંબાણીને આપ્યો હતો. કોંગ્રેસના સાંસદે એમ પણ કહ્યું કે અદાણીને સંરક્ષણ ક્ષેત્રે શૂન્ય અનુભવ નથી, પેગાસસ કોણે આપ્યો તે કોઈને ખબર નથી. આલ્ફા ડિટેલ કંપની અદાણીને આપવામાં આવી છે. તેણે કહ્યું કે હું પુરાવા આપવા તૈયાર છું.