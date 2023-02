ભાજપે મેઘાલય વિધાનસભા ચૂંટણી 60 બેઠકો માટે ઉમેદવારોના નામ જાહેર કર્યા

ફેબ્રુઆરીના અંતમાં યોજાનારી મેઘાલય વિધાનસભાની ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) એ ગુરુવારે રાજ્યની તમામ 60 બેઠકો માટે તેના ઉમેદવારોના નામની જાહેરાત કરી. ઉમેદવારોના નામની જાહેરાત પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સચિવ ઋતુરાજ સિંહા અને મેઘાલય એકમના પ્રમુખ અર્નેસ્ટ મોરીએ બીજેપી હેડક્વાર્ટર ખાતે યોજાયેલી પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કરી હતી. રાષ્ટ્રીય સચિવ ઋતુરાજ સિંહાએ કહ્યું કે મેઘાલયમાં પહેલીવાર ભાજપ તમામ 60 બેઠકો પર એકલા હાથે ચૂંટણી લડશે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની હાજરીમાં અને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાની અધ્યક્ષતામાં બુધવારે ભાજપની કેન્દ્રીય ચૂંટણી સમિતિ (CEC) ની બેઠકમાં આ નામોને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું હતું. આ બેઠકમાં કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહ અને સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહ સહિત પાર્ટીના CECના તમામ સભ્યો હાજર હતા.

