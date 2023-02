ભાજપે નાગાલેન્ડ વિધાનસભા ચૂંટણી માટે 20 ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી

ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) એ ગુરુવારે (2 ફેબ્રુઆરી) દિલ્હીમાં યોજાયેલી પાર્ટીની બેઠકમાં નાગાલેન્ડ વિધાનસભા ચૂંટણી માટે ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી. ભાજપ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં 20 બેઠકો પર ચૂંટણી લડશે. બીજેપીના પ્રદેશ અધ્યક્ષ તેમ્જેન ઇમના અલંગટાકી વિધાનસભા સીટ પરથી ચૂંટણી લડશે. યાદી જાહેર કરતા ભાજપના નેતા નલિન કોહલીએ કહ્યું કે, ‘અમે નાગાલેન્ડની 60માંથી 20 સીટો પર ચૂંટણી લડીશું. બાકીની બેઠકો અમારા સહયોગી NDPPને આપવામાં આવી છે. આ દરમિયાન તેમણે મેઘાલયની વિધાનસભા ચૂંટણીનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે મેઘાલયની તમામ 60 બેઠકો પર ભાજપ એકલા હાથે ચૂંટણી લડશે. તેમણે કહ્યું કે અમારી ટેગલાઇન છે ‘એમ પાવર મેઘાલય’ એટલે કે મોદીની સત્તા પર મેઘાલય. ડબલ એન્જિન સરકાર પણ હશે.

BJP announces its 20 candidates for the Nagaland Assembly election

BJP state president Temjen Imna Along to contest from Alongtaki Legislative Assembly constituency pic.twitter.com/Lay1FcJygD

— ANI (@ANI) February 2, 2023