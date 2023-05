‘ભાજપ મલ્લિકાર્જુન ખડગે અને તેમના પરિવારને મારવાનું ષડયંત્ર રચે છે’, કોંગ્રેસનો મોટો આરોપ

કર્ણાટકમાં ચૂંટણીની તારીખો નજીક આવી રહી છે. આ દરમિયાન ભાજપ, કોંગ્રેસ અને જેડીએસ વચ્ચે શાબ્દિક ઝપાઝપી વધી રહી છે. આ દરમિયાન કોંગ્રેસે પાર્ટી અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેના જીવને ખતરો હોવાનો મોટો દાવો કર્યો છે. તેમણે કહ્યું છે કે ભાજપના નેતાઓ મલ્લિકાર્જુન ખડગે અને તેમના પરિવારની હત્યા કરવાનું કાવતરું ઘડી રહ્યા છે. કોંગ્રેસના પ્રવક્તા રણદીપ સિંહ સુરજેવાલાએ આરોપ લગાવ્યો કે ચિત્તપુરથી ભાજપના ઉમેદવાર, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને કર્ણાટકના મુખ્યમંત્રી બસવરાજ બોમાઈના પ્રિય છે. તેના ઓડિયો રેકોર્ડિંગ પરથી કાવતરું સ્પષ્ટ થાય છે.



સુરજેવાલાએ કોન્ફરન્સમાં એક ઓડિયો ક્લિપ પણ ચલાવી હતી અને દાવો કર્યો હતો કે ચિત્તપુરના ભાજપના ધારાસભ્ય મણિકાંત રાઠોડે ખડગે માટે અપશબ્દોનો ઉપયોગ કર્યો હતો. ખડગે અને તેના પરિવારને મારવાની વાત પણ સાંભળી હતી. કોંગ્રેસ પ્રવક્તાએ કહ્યું, “મને ખબર છે કે વડાપ્રધાન આ અંગે મૌન રહેશે. કર્ણાટક પોલીસ અને ચૂંટણી પંચ પણ આ અંગે મૌન રહેશે. પરંતુ કર્ણાટકના લોકો ચૂપ નહીં રહે અને જડબાતોડ જવાબ આપશે. કોંગ્રેસે પોતાના નિવેદનમાં કહ્યું કે, “કન્નડ લોકો પ્રત્યે ભાજપની નફરત હવે કર્ણાટકની ભૂમિના પુત્ર ખડગેની હત્યાના કાવતરામાં ફેરવાઈ ગઈ છે.” નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે વડાપ્રધાન અને ભાજપ નેતૃત્વ હત્યાના કાવતરા અંગે મૌન રહેશે.

Intimidated by the all-round blessing of Kannadigas being showered on the Congress Party and facing a complete rout in the ensuing assembly elections, the BJP and its leadership are now resorting to hatching a “murder plot” to kill AICC President Shri Mallikarjun Kharge, his wife… pic.twitter.com/adiSeWEx9h

— Congress (@INCIndia) May 6, 2023