બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી પરિણામ: આજે કોણ મારશે બાજી ?

બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી માટે બે તબક્કામાં સફળ મતદાન બાદ, આજે (14 નવેમ્બર) પરિણામો જાહેર કરવામાં આવશે. બિહારના લોકોએ પહેલા અને બીજા તબક્કામાં (6 અને 11 નવેમ્બર) રેકોર્ડબ્રેક મતદાન કર્યું. બંને તબક્કામાં સરેરાશ મતદાન 67.13% હતું, જે 1951 પછી સૌથી વધુ છે. આ વખતે, બિહારમાં માત્ર પુરુષોએ મોટી સંખ્યામાં પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો જ નહીં, પરંતુ મહિલાઓએ પણ નોંધપાત્ર ભાગીદારી નોંધાવી. તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે આ ચૂંટણીમાં 62.98 ટકા પુરુષ મતદારો અને 71.78 ટકા મહિલા મતદારોએ મતદાન કર્યું. મતદાન પછી, બિહારના લોકો અને ઉમેદવારો ચૂંટણી પરિણામોની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા, જે હવે થોડા કલાકોમાં સમાપ્ત થશે.
Patna, Bihar: All arrangements for the counting of votes in the Bihar elections are now in place at the A.N. College strong room in Patna pic.twitter.com/1mWbpAEFtM
— IANS (@ians_india) November 13, 2025
મત ગણતરી ક્યારે શરૂ થશે?
બિહારના 243 મતવિસ્તારોમાં પડેલા મતોની ગણતરી માટે ચૂંટણી પંચે તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી લીધી છે. સવારે 8:00 વાગ્યે મતગણતરી શરૂ થશે, અને થોડીવારમાં વલણો આવવાનું શરૂ થઈ જશે. બીજા તબક્કાના મતદાન પછી જાહેર થયેલા એક્ઝિટ પોલના પરિણામોમાં બિહારમાં ફરી એકવાર NDA સરકાર બનવાની આગાહી કરવામાં આવી છે. જોકે, કેટલાક એક્ઝિટ પોલમાં નજીકની સ્પર્ધાની આગાહી કરવામાં આવી છે, જ્યારે અન્યમાં મહાગઠબંધન બહુમતીની નજીક હોવાનું પણ દર્શાવવામાં આવ્યું છે. જોકે, પરિણામોનો દિવસ આવી ગયો છે, અને ટૂંક સમયમાં જ સ્પષ્ટ થશે કે 2025ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં કોણ જીતશે.
આજે 2,616 ઉમેદવારોનું ભાવિ નક્કી થશે
ચૂંટણી પંચની સૂચના મુજબ, શુક્રવારે સવારે પહેલા પોસ્ટલ બેલેટ શરૂ થશે, ત્યારબાદ સવારે 8:30 વાગ્યે EVM ગણતરી થશે. ચૂંટણી પંચે જણાવ્યું હતું કે ઉમેદવારો અથવા ગણતરી એજન્ટોની હાજરીમાં રિટર્નિંગ ઓફિસર (RO)/સહાયક RO દ્વારા પોસ્ટલ બેલેટની ગણતરી કરવામાં આવશે. બિહાર ચૂંટણીમાં આ પહેલી વાર છે જ્યારે કોઈ પણ બેઠક પર ફરીથી મતદાન થયું નથી. કુલ 2,616 ઉમેદવારો મેદાનમાં છે, જેમના ભાવિનો નિર્ણય આજે મતગણતરી પૂર્ણ થયા પછી કરવામાં આવશે.