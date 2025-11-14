IND vs SA: કોલકાતામાં ભારત-દક્ષિણ આફ્રિકા ટકરાશે

ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી શરૂ થવા જઈ રહી છે. શ્રેણીની પહેલી મેચ કોલકાતાના ઐતિહાસિક ઈડન ગાર્ડન્સ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. શુભમન ગિલની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ભારતીય ટેસ્ટ ટીમ બીજી વખત ઘરઆંગણે ટેસ્ટ શ્રેણી રમશે. છેલ્લી ટેસ્ટ શ્રેણીમાં ભારતે વેસ્ટ ઈન્ડિઝને 2-0 થી હરાવ્યું હતું. જોકે, આ વખતે તેઓ વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયન દક્ષિણ આફ્રિકાનો સામનો કરશે, જેનો પડકાર ગિલની ટીમને સામનો કરવો પડશે.
આ શ્રેણીમાં શુભમન ગિલ માટે સૌથી મોટો પડકાર દક્ષિણ આફ્રિકા જેવી મજબૂત ટીમને હરાવવાનો રહેશે, અને તેનું 15 વર્ષનું શાસન પણ દાવ પર રહેશે. ખરેખર, આફ્રિકન ટીમ છેલ્લા 15 વર્ષમાં ભારતીય ધરતી પર એક પણ ટેસ્ટ મેચ જીતી શકી નથી. તેથી, ગિલ આ રેકોર્ડ જાળવી રાખવા માટે જવાબદાર રહેશે. દક્ષિણ આફ્રિકાએ છેલ્લે 2010 માં ભારતમાં ટેસ્ટ મેચ જીતી હતી. ત્યારથી, ટીમ ઈન્ડિયા પ્રભુત્વ ધરાવે છે.
સ્પિનરો ભારતીય બેટ્સમેનોની કસોટી કરશે
આ શ્રેણીમાં ટીમ ઈન્ડિયા સ્પિનરોનો સામનો કરશે. દક્ષિણ આફ્રિકા સામાન્ય રીતે તેના ગુણવત્તાયુક્ત ઝડપી બોલરો માટે જાણીતું છે. જોકે, આ વખતે તેમની ટીમમાં ઘણા સ્ટાર સ્પિનરોનો સમાવેશ થાય છે જે ટીમ ઈન્ડિયાને મુશ્કેલીમાં મૂકી શકે છે. તાજેતરમાં, દક્ષિણ આફ્રિકાના સ્પિનરોએ પાકિસ્તાન સામે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. આ મેચમાં, કેશવ મહારાજ, સિમોન હાર્મર અને સેનુરન મુથુસામીએ 39 માંથી 35 વિકેટ લીધી, જે ટીમ ઈન્ડિયા માટે એક મોટો ખતરો હતો.
હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા અત્યાર સુધીમાં 44 ટેસ્ટ મેચ રમી ચૂક્યા છે. દક્ષિણ આફ્રિકાએ આમાંથી 18 મેચ જીતી છે, જ્યારે ભારતે 16 જીતી છે. દરમિયાન, બંને ટીમો ભારતમાં ટેસ્ટમાં 19 વખત એકબીજા સામે આવી છે. ભારતે આમાંથી 11 મેચ જીતી છે, જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકાએ ફક્ત પાંચ જ જીતી છે. ત્રણ ટેસ્ટ મેચ ડ્રો રહી છે. બીજી તરફ, ભારતે કોલકાતામાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે કુલ ત્રણ ટેસ્ટ મેચ રમી છે. ભારતે આમાંથી બે મેચ જીતી છે, જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકાએ એક જીતી છે.
ભારત
શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), કેએલ રાહુલ, યશસ્વી જયસ્વાલ, સાઈ સુદર્શન, ઋષભ પંત, ધ્રુવ જુરેલ, રવિન્દ્ર જાડેજા, વોશિંગ્ટન સુંદર, જસપ્રિત બુમરાહ, આકાશ દીપ, મોહમ્મદ સિરાજ, કુલદીપ યાદવ, અક્ષર પટેલ, દેવદત્ત પડિકલ.
દક્ષિણ આફ્રિકા
ટેમ્બા બાવુમા (કેપ્ટન), કોર્બીન બોશ, ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ, ટોની ડી જોર્ઝી, ઝુબેર હમઝા, સિમોન હાર્મર, માર્કો જેન્સેન, કેશવ મહારાજ, એઈડન માર્કરામ, વિઆન મુલ્ડર, સેનુરન મુથુસામી, કાગીસો રબાડા, રેયાન રિકલ્ટન, ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ અને ટ્રિસ્ટન વેરિન.