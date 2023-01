શ્રીલંકા સિરીઝ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાની જર્સીમાં બદલાવ, તસવીર આવી સામે

ભારતીય ટીમ શ્રીલંકા સામે રમાનારી T20 શ્રેણીમાં પોતાની જર્સી પર MPLની જગ્યાએ નવા સ્પોન્સર સાથે દેખાશે. હવે ટીમની જર્સીની કિટ MPL દ્વારા નહીં પરંતુ ‘KILLER’ દ્વારા સ્પોન્સર કરવામાં આવશે. જર્સીમાં MPLની જગ્યાએ KILLERનું નામ દેખાશે. ટીમના સ્ટાર સ્પિનર ​​યુદવેન્દ્ર ચહલે આ નવી જર્સી સાથેનો ફોટો સોશિયલ મીડિયા પર શેર કર્યો છે. આ તસવીરોમાં તેની સાથે ઉમરાન મલિક, મુકેશ કુમાર, ઋતુરાજ ગાયકવાડ અને અર્શદીપ સિંહ જોવા મળી રહ્યા છે.

Fantastic five 😎

All set for the T20I series 🇮🇳#TeamIndia | #INDvSL pic.twitter.com/pAWq28wkF7

— Yuzvendra Chahal (@yuzi_chahal) January 2, 2023