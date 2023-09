ત્રીજી વનડેમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ ભારતને 66 રને હરાવ્યું, ટીમ ઈન્ડિયાએ સિરીઝ જીતી

ટીમ ઈન્ડિયાને રાજકોટ વનડેમાં 66 રનથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. કેપ્ટન રોહિત શર્મા (81) અને વિરાટ કોહલી (56)ની અડધી સદી છતાં ભારત ઓસ્ટ્રેલિયાના 353 રનના લક્ષ્યાંકને હાંસલ કરી શક્યું ન હતું. ટીમ ઈન્ડિયાએ આ મેચમાં ઘણા પ્રયોગો કર્યા હતા, જે તેમના માટે ખોટા સાબિત થયા હતા. આ મેચમાં કુલ 5 ફેરફાર કરવામાં આવ્યા હતા, આવી સ્થિતિમાં ટીમ ઈન્ડિયાનું આખું કોમ્બિનેશન બગડી ગયું હતું. ઓસ્ટ્રેલિયાએ આ મેચમાં 352 રન બનાવ્યા હતા જ્યારે ટીમ ઈન્ડિયા 286 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી.

