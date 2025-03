દક્ષિણ કોરિયાના જંગલમાં વિકરાળ આગ લાગી, મૃત્યુઆંક 18 પર પહોંચ્યો

દક્ષિણ કોરિયા: અમેરિકાના કેલિફોર્નિયામાં વિનાશ સર્જ્યા બાદ હવે દક્ષિણ કોરિયામાં જંગલમાં લાગેલી આગની ઘટનાએ ભારે તબાહી મચાવી છે. દેશના દક્ષિણ વિસ્તારમાં લાગેલી આ આગમાં અત્યાર સુધીમાં ઓછામાં ઓછા 18 લોકોના મોત થયા છે.

The death toll rose to 18, with 19 others injured, as deadly wildfires continued to rage in South Korea’s southeastern region.

Since last Friday, wildfires have broken out in 6 regions, affecting at least 17,534 hectares of land.

