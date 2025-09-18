એશિયા કપ 2025 : ભારત અને ઓમાન વચ્ચે મુકાબલો

ભારતીય ટીમ એશિયા કપ 2025 ના પોતાના અંતિમ ગ્રુપ મેચમાં ઓમાનનો સામનો કરશે. ભારતીય ટીમ પહેલાથી જ સુપર ફોરમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કરી ચૂકી છે, જ્યારે ઓમાનની સફર બે હાર સાથે સમાપ્ત થઈ ગઈ છે. તેથી, જ્યારે સૂર્યકુમાર યાદવ અને કંપની જીતની હેટ્રિક મેળવવાનો લક્ષ્ય રાખશે, ત્યારે ઓમાન વિજય સાથે ટુર્નામેન્ટને વિદાય આપવાનો પ્રયાસ કરશે.
ભારતીય ટીમ એશિયા કપ 2025 ના પોતાના અંતિમ ગ્રુપ મેચમાં ઓમાનનો સામનો કરશે. ભારતીય ટીમે પહેલા બે મેચમાં જીત સાથે સુપર ફોરમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કરી લીધું છે, જ્યારે ઓમાનની સફર સતત બે હાર સાથે સમાપ્ત થઈ છે.
તેથી, જ્યારે સૂર્યકુમાર યાદવ અને કંપની જીતની હેટ્રિક મેળવવાનો લક્ષ્ય રાખશે, ત્યારે ઓમાન વિજય સાથે ટુર્નામેન્ટને વિદાય આપવાનો પ્રયાસ કરશે. ચાલો જાણીએ કે ભારત અને ઓમાન ક્યારે ટકરાશે. આ મેચ ક્યાં રમાશે અને તમે ભારતમાં મેચનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ કેવી રીતે જોઈ શકો છો.