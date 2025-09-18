રાજ કુન્દ્રા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં એક નવો વળાંક

શિલ્પા શેટ્ટીના પતિ અને પ્રખ્યાત ઉદ્યોગપતિ રાજ કુન્દ્રાની મુશ્કેલીઓ સતત ચાલુ છે. ₹60 કરોડનો છેતરપિંડીનો કેસ વધુને વધુ જટિલ બની રહ્યો છે. અહેવાલો સૂચવે છે કે આમાંથી કેટલાક પૈસા ફિલ્મ નિર્માતા એકતા કપૂર, અભિનેત્રી બિપાશા બાસુ અને નેહા ધૂપિયાના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા છે. મુંબઈ પોલીસની આર્થિક ગુના શાખા ટૂંક સમયમાં એકતા કપૂર, બિપાશા બાસુ અને નેહા ધૂપિયાને નોટિસ જારી કરી શકે છે, તેમને પૂછપરછ માટે બોલાવીને પૈસાનો હિસાબ માંગી શકે છે. મુંબઈ પોલીસ પૈસાના વ્યવહારો અંગે પણ માહિતી માંગી શકે છે.
આ મામલો ત્યારે પ્રકાશમાં આવ્યો જ્યારે ઉદ્યોગપતિ દીપક કોઠારીએ આરોપ લગાવ્યો કે શિલ્પા શેટ્ટી અને રાજ કુન્દ્રાની કંપનીએ તેમની સાથે ₹60 કરોડની છેતરપિંડી કરી છે. EOW આ કેસમાં કુન્દ્રાની કંપનીના નાણાકીય વ્યવહારોની તપાસ કરી રહી છે. તેનો હેતુ ફરિયાદીના આરોપોનો ખોટો ઉપયોગ થયો છે કે નહીં તે નક્કી કરવાનો છે. આ અઠવાડિયે રાજ કુન્દ્રાની આ મામલે લગભગ પાંચ કલાક પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી, જે દરમિયાન તેમણે પૈસાના વ્યવહારોની કબૂલાત કરી હતી. આ પૂછપરછ દરમિયાન નેહા, એકતા અને બિપાશા સાથે નાણાકીય સંબંધો બહાર આવ્યા, જેનાથી આ કલાકારોની મુશ્કેલીઓ વધુ વધી ગઈ.
બેસ્ટ ડીલ ટીવી એક ઈ-કોમર્સ પ્લેટફોર્મ હતું જે ટેલિવિઝન પર સેલિબ્રિટી એન્ડોર્સમેન્ટ સાથે વિવિધ ઉત્પાદનો વેચતું હતું. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે ઘણા બોલિવૂડ સ્ટાર્સ ચેનલ પર તેમના ઉત્પાદનોનો પ્રચાર કરતા હતા, કંપની પાસેથી ચૂકવણી મેળવતા હતા. EOW હવે આ સેલિબ્રિટીઓ પાસેથી જાણવા માંગે છે કે તેમને કયા કામ માટે અને કેટલું ચૂકવવામાં આવતું હતું. તાજેતરમાં, મુંબઈ પોલીસે રાજ કુન્દ્રા અને શિલ્પા શેટ્ટી સામે લુકઆઉટ નોટિસ જારી કરી હતી, જેના કારણે તેમના માટે દેશની બહાર મુસાફરી કરવી મુશ્કેલ બની ગઈ હતી.