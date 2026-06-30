આસારામને ઝટકો, કોર્ટે કહ્યું- ઉંમર કે બીમારીના આધારે જામીન નહીં

સગીરા પર બળાત્કાર કરવાના આરોપમાં આજીવન કેદની સજા ભોગવી રહેલા આસારામ બાપુને સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી કોઈ રાહત મળી નથી. કોર્ટે જામીન આપવાનો ઇનકાર કરતા કહ્યું કે જો ગંભીર સ્વાસ્થ્ય સ્થિતિ અથવા જીવને ખતરો હોય તો જ રાહતનો વિચાર કરવામાં આવશે.
સગીર બાળકી પર બળાત્કાર કરવાના આરોપમાં આજીવન કેદની સજા ભોગવી રહેલા સ્વઘોષિત ધર્મગુરુ આસારામ બાપુને સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી તાત્કાલિક કોઈ રાહત મળી નથી. રાજસ્થાન હાઈકોર્ટના નિર્ણયને પડકારતી તેમની અરજી પર સુનાવણી કરતી વખતે સુપ્રીમ કોર્ટે તેમને જામીન આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. જોકે, કોર્ટે રાજસ્થાન સરકારને નોટિસ જારી કરીને જવાબ માંગ્યો હતો અને જણાવ્યું હતું કે જો આસારામની તબિયત ગંભીર બને અથવા તેમના જીવને જોખમ હોય તો જ જામીન પર વિચાર કરવામાં આવશે.
મંગળવારે સુનાવણી દરમિયાન, ન્યાયાધીશ એમ.એમ. સુંદરેશ અને શીલ નાગુની બનેલી સુપ્રીમ કોર્ટની બેન્ચે સ્પષ્ટતા કરી કે સજા પર રોક લગાવવામાં આવશે નહીં. કોર્ટે જેલ પ્રશાસનને આસારામને જરૂરી તબીબી સંભાળ પૂરી પાડવાનો નિર્દેશ આપ્યો. કોર્ટે એમ પણ કહ્યું કે રાજ્ય સરકારનો પક્ષ સાંભળ્યા પછી જ આગળનો કોઈ નિર્ણય લેવામાં આવશે. કોર્ટે રાજસ્થાન સરકારને બે અઠવાડિયામાં જવાબ દાખલ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો.
સુપ્રીમ કોર્ટે જામીન કેમ નકારી કાઢ્યા?
આસારામના વકીલ ડી.એસ. નાયડુએ જણાવ્યું હતું કે આસારામ 80 વર્ષથી વધુ ઉંમરના છે અને તેમને અનેક બીમારીઓ છે. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે ફક્ત ઉંમર કે બીમારીના આધારે જામીન આપી શકાય નહીં. બેન્ચે મૌખિક રીતે જણાવ્યું હતું કે ભવિષ્યમાં એવી પરિસ્થિતિ ઊભી થાય કે જેમાં આસારામના જીવને જોખમ હોય તો જ જામીન પર વિચાર કરવામાં આવશે. કોર્ટના આ વલણને આસારામ માટે મોટો આંચકો માનવામાં આવી રહ્યો છે.
આસારામ સામે કયા આરોપો છે?
હાઈકોર્ટે આસારામને ખોટી રીતે કેદ રાખવા, માનવ તસ્કરી, ગુનાહિત ધાકધમકી, મહિલાની નમ્રતાનું ઉલ્લંઘન અને જાતીય સતામણી માટે દોષી ઠેરવ્યા છે. બાળકોના જાતીય ગુનાઓથી રક્ષણ (POCSO) અધિનિયમની કલમ 7 અને 8 અને કિશોર ન્યાય અધિનિયમની કલમ 23 હેઠળ તેમની સજાને પણ સમર્થન આપવામાં આવ્યું. જોકે, કોર્ટે તેમને ગુનાહિત કાવતરું અને સામૂહિક બળાત્કાર સંબંધિત કેટલીક કલમોમાંથી રાહત આપી. સહ-આરોપી સંચિતા ગુપ્તા ઉર્ફે શિલ્પી અને શરત ચંદ્રને હાઈકોર્ટે નિર્દોષ જાહેર કર્યા.
આ કેસ 2013નો છે. એવો આરોપ છે કે આસારામે તેમના આશ્રમમાં અભ્યાસ કરતી એક સગીર વિદ્યાર્થી પર બળાત્કાર કર્યો હતો. કેસની સુનાવણી પછી, 25 એપ્રિલ, 2018 ના રોજ, ટ્રાયલ કોર્ટે તેમને દોષિત ઠેરવ્યા અને તેમને આજીવન કેદની સજા ફટકારી. ત્યારબાદ, આસારામે રાજસ્થાન હાઈકોર્ટમાં અપીલ દાખલ કરી, પરંતુ ત્યાં પણ તેમને કોઈ રાહત મળી નહીં. હવે, તેમણે સુપ્રીમ કોર્ટનો સંપર્ક કર્યો છે, જ્યાં તેમને નોટિસના રૂપમાં મર્યાદિત રાહત મળી છે.