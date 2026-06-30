મોંઘવારીનો માર! દૂધ, કઠોળ અને શાકભાજીના વધી શકે છે ભાવ

મોંઘવારીના મારથી પહેલેથી જ પરેશાન સામાન્ય જનતા માટે આગામી દિવસો વધુ મુશ્કેલ સાબિત થઈ શકે છે. દેશના અનેક ભાગોમાં ચોમાસાની ધીમી ગતિ અને નબળા વરસાદને કારણે ખેતીની સાથે-સાથે સામાન્ય માણસના રસોડાના બજેટ પર પણ સંકટના વાદળો ઘેરાયા છે. આર્થિક અને કૃષિ ક્ષેત્રના નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે જો ચોમાસાની સ્થિતિમાં વહેલી તકે સુધારો નહીં થાય, તો આગામી અઠવાડિયામાં દૂધ, દાળ અને લીલા શાકભાજીના ભાવમાં મોટો ઉછાળો આવી શકે છે.

શાકભાજી અને દાળ પર સૌથી પહેલો ફટકો

ચોમાસામાં વિલંબ અથવા ઓછા વરસાદની સીધી અને સૌથી પહેલી અસર લીલા શાકભાજીના સપ્લાય પર પડે છે. વરસાદના અભાવે અથવા અતિશય ગરમીને કારણે પાક ખેતરોમાં જ સુકાઈ જાય છે, જેના લીધે માર્કેટ યાર્ડ અને મંડીઓમાં શાકભાજીની આવક ઘટી જાય છે. આ ઉપરાંત, June-July નો મહિનો ખરીફ પાક, ખાસ કરીને તુવેર, અડદ અને મગ જેવી મુખ્ય દાળોની વાવણીનો હોય છે. નબળા ચોમાસાને કારણે દાળના વાવણી વિસ્તારમાં ઘટાડો થશે, જેનાથી ઉત્પાદન ઘટવાની અને કિંમતો રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચવાની આશંકા વધી ગઈ છે.

દૂધ કેમ મોંઘું થશે?

સામાન્ય રીતે લોકો ચોમાસાનો સંબંધ માત્ર પાક સાથે જ જોડે છે, પરંતુ તેની સીધી અસર ડેરી ઉદ્યોગ પર પણ પડે છે. ઓછા વરસાદને કારણે દેશમાં ઘાસચારાની ભારે અછત સર્જાઈ શકે છે. જ્યારે લીલો ચારો મોંઘો થાય છે, ત્યારે દૂધાળા પશુઓના પાલન-પોષણનો ખર્ચ વધી જાય છે. આ સાથે, ગરમી અને ઓછા વરસાદને લીધે પશુઓમાં દૂધ ઉત્પાદનની ક્ષમતા પણ પ્રભાવિત થાય છે. આ ઉત્પાદન ખર્ચ વધવાને કારણે ડેરી કંપનીઓ અને દૂધ ઉત્પાદકો આગામી દિવસોમાં દૂધ તેમજ દૂધમાંથી બનતી પ્રોડક્ટ્સ જેવી કે ઘી, પનીર અને છાશના ભાવ વધારવા માટે મજબૂર બની શકે છે.

તહેવારો પહેલાં રિટેલ મોંઘવારી વધશે

આર્થિક વિશ્લેષકોના અહેવાલો અનુસાર, ખાવા-પીવાની ચીજવસ્તુઓના ભાવ વધવાથી દેશનો રિટેલ ફુગાવો (Retail Inflation Rate) ફરી એકવાર વધી શકે છે. આગામી મહિનાઓમાં રક્ષાબંધન અને દિવાળી જેવા મોટા તહેવારો આવી રહ્યા છે, તેવામાં તહેવારોની ઠીક પહેલાં જ ખાદ્ય પદાર્થોનું મોંઘું થવું મધ્યમ વર્ગીય પરિવારોના ખિસ્સા પર ભારે પડશે.

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