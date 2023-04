અમેરિકાના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ધરપકડ

અમેરિકાના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની મંગળવારે (4 એપ્રિલ) ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ક્રિમિનલ કેસની સુનાવણી માટે મેનહટન કોર્ટ પહોંચ્યા હતા. એડલ્ટ સ્ટાર કેસમાં ન્યૂયોર્ક ગ્રાન્ડ જ્યુરીએ પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ વિરુદ્ધ ફોજદારી કેસને મંજૂરી આપી હતી. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની 2016 ની રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી પહેલા મોં બંધ રાખવા માટે પુખ્ત ફિલ્મ અભિનેત્રીને ચૂકવણી કરવાના આરોપ સાથે સંબંધિત ફોજદારી કેસમાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તેને કોર્ટમાં હાજર કરવા લઈ જવામાં આવ્યા છે.

Former US President Donald Trump arrived at a Manhattan courthouse to be formally charged in a watershed moment as his supporters and detractors noisily rallied outside: Reuters

