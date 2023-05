પાકિસ્તાનમાં સ્થિતિ બેકાબૂ, ગોળીબારમાં 3 લોકોના મોત

પૂર્વ વડાપ્રધાન ઈમરાન ખાનની ધરપકડ બાદ તેમના સમર્થકોએ સેના વિરુદ્ધ બળવો શરૂ કર્યો છે. ધરપકડના વિરોધમાં કેટલાય પ્રદર્શનકારીઓ પાકિસ્તાન આર્મી કમાન્ડરના ઘરમાં ઘૂસી ગયા છે. જણાવી દઈએ કે ઈમરાન ખાનની મંગળવારે અર્ધલશ્કરી દળોએ ધરપકડ કરી હતી જ્યારે તેઓ ભ્રષ્ટાચારના કેસમાં સુનાવણી માટે ઈસ્લામાબાદ હાઈકોર્ટમાં હાજર હતા. એક દિવસ પહેલા ખાને દેશની સેના પર કથિત રીતે તેમની હત્યાનું કાવતરું ઘડવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો.

Ex-Pak PM Imran Khan arrested: Here’s all you need to know

Read @ANI Story | https://t.co/oOjdXQoJgx#ImranKhan #ImranKhanArrest #Pakistan pic.twitter.com/gNLPBggvas

— ANI Digital (@ani_digital) May 9, 2023