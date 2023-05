NHAIના નામે વધુ એક વર્લ્ડ રેકોર્ડ, 100 કલાકમાં 100 કિમીનો એક્સપ્રેસ વે બન્યો

નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (NHAI) એ 100 કલાકની અંદર 100 કિલોમીટરના નવા એક્સપ્રેસવે બિછાવીને તેની અદભૂત સિદ્ધિમાં વધુ એક તાજ ઉમેર્યો છે. ઉત્તર પ્રદેશમાં આગામી ગાઝિયાબાદ-અલીગઢ એક્સપ્રેસવેના નિર્માણ દરમિયાન આ સીમાચિહ્ન હાંસલ કરવામાં આવ્યું છે. કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરીએ નિર્માણાધીન નવા એક્સપ્રેસ વેની તસવીરો શેર કરતી વખતે આ જાહેરાત કરી હતી. એક્સપ્રેસવે નેશનલ હાઈવે 34નો એક ભાગ છે જે ગાઝિયાબાદ અને અલીગઢને બુલંદશહર થઈને જોડશે.

નીતિન ગડકરીએ ઐતિહાસિક સિદ્ધિની ઉજવણી માટે શુક્રવારે વીડિયો કોન્ફરન્સ દ્વારા બુલંદશહરમાં એક કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો હતો. એજન્સીને અભિનંદન આપતા ગડકરીએ કહ્યું, આ સિદ્ધિ ભારતના રોડ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઉદ્યોગના સમર્પણ અને ચાતુર્યને દર્શાવે છે. એક્સપ્રેસ વેનું નિર્માણ સિંગાપોર સ્થિત એજન્સી લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો અને ક્યુબ હાઈવેઝ સાથે ભાગીદારીમાં કરવામાં આવી રહ્યું છે.

A notable accomplishment on a very important highway route. It manifests the importance given to both speed and embracing modern methods for better infrastructure. https://t.co/I5SI0HZ8iA

— Narendra Modi (@narendramodi) May 19, 2023