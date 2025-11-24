ફરી કચ્છની સરહદેથી એક પાકિસ્તાની યુગલ ગુજરાતમાં ઘૂસ્યું

કચ્છ: રાપરમાં વધુ એક પાકિસ્તાની યુગલ ઝડપાયું છે. રાપરના કુડા પાસેની રણ સીમામાંથી ઝડપાયેલા પાકિસ્તાની યુગલને BSFએ બાલાસર પોલીસને સોંપવાની કામગીરી હાથ ધરી છે. આશરે દોઢ માસ પહેલા ‘તોતો-મીના’ નામનું પાકિસ્તાની યુગલ ઝડપાયું હતું. બાલાસર પોલીસે વધુ એક ઝડપાયેલા પાકિસ્તાની યુગલની પૂછપરછ કરીને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
બોર્ડર સિક્યોરીટી ફોર્સ (BSF)એ બાલાસર પોલીસ સ્ટેશન હદ વિસ્તારના કુડા નજીકથી પાકિસ્તાની યુગલને પકડયું છે. જેમાં 24 વર્ષીય યુવકનું નામ પોપટ નથ્થુ અને 20 વર્ષીય યુવતીનું નામ ગૌરી ઉર્ફે ગુલાબ મુંગરીયો હોવાનું સામે આવ્યું છે. ‘પોપટ-ગૌરી’ બંને સિંધના મીઠી પ્રાંતના રહેવાસી છે. BSF બંને યુગલને બાલાસર પોલીસને સોંપવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
ગત 8 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ ‘તોતો-મીના’ નામનું પાકિસ્તાનની યુગલ રણ સરહદ પાર કરીને કચ્છના રાપરના સરહદી રતનપર ગામે પહોંચી આવ્યા હતા. પાકિસ્તાની યુગલ મામલે જાગૃત ગ્રામજનોને ધ્યાને આવતાં બંનેને ખડીર પોલીસના હવાલે કરાયા હતા. પ્રાથમિક પૂછપરછમાં તેઓ સગીર અને એકબીજાને પ્રેમ કરતા હોવાનું જણાવ્યું હતું. જેમાં યુગલના પરિવારને મંજૂર ન હોવાથી તેઓ સરહદ પાર કરીને ભારત આવી પહોંચ્યા હતા. જો કે પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું હતું કે, તોતો ઉર્ફે તારા રણમલ ચૂડી (ભીલ)ની ઉંમર 20 વર્ષથી વધુ અને મીના ઉર્ફે પુજા કરશન ચૂડીની ઉંમર 18થી 20 વર્ષની અંદરમાં હોવાનું જણાય છે. પાકિસ્તાન છોડીને ભારતમાં ઘૂસી આવેલા પાકિસ્તાની યુગલ સામે 1 મહિનો અને 10 દિવસ બાદ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો.