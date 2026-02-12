બાંગ્લાદેશમાં ચૂંટણી વચ્ચે વધુ એક હિંદુ યુવાનની નિર્મમ હત્યા

ઢાકાઃ બાંગ્લાદેશમાં આજે ચાલી રહેલી સામાન્ય ચૂંટણી વચ્ચે અલ્પસંખ્યકો પરના હુમલાઓ અટકવાના નામ નથી લેતા. મતદાનના એક દિવસ પહેલાં બુધવારે મૌલવીબજાર વિસ્તારમાં 28 વર્ષીય રતન સાહુકારનો ક્ષતવિક્ષત મૃતદેહ મળતા હાહાકાર મચી ગયો છે. રતન ચંપા વિસ્તારમાં આવેલા ચા બાગમાં કામ કરતો હતો. પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા મુજબ તેનો મૃતદેહ અત્યંત અમાનવીય હાલતમાં મળ્યો હતો. તેના હાથ-પગ દોરીથી બાંધેલા હતા અને શરીર પર ઊંડા ઘા હતા, જેમાંથી લોહી વહી રહ્યું હતું. સહ કર્મચારીઓ અને સ્થાનિક લોકોનો આરોપ છે કે આ એક સુનિયોજિત ષડયંત્ર હેઠળ કરવામાં આવેલી નિર્દયી હત્યા છે, જેને કારણે ચૂંટણી દરમિયાન અલ્પસંખ્યકોની સુરક્ષા અંગે ગંભીર પ્રશ્નો ઊભા થયા છે.
હિંદુઓ પર સતત ચાલી રહી છે હિંસા
આ ઘટના એકલી નથી, પરંતુ છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં થયેલી સિલસિલાબદ્ધ હિંસાનો જ એક ભાગ છે. આ પહેલાં 23 જાન્યુઆરીએ નરસિંગદીમાં 23 વર્ષીય ચંચલ ભૌમિકને તેની દુકાનની અંદર જ જીવતો સળગાવી દેવામાં આવ્યો હતો. હુમલાખોરે સૂતા સમયે દુકાનનું શટર બહારથી બંધ કરીને પેટ્રોલ છાંટી આગ લગાવી દીધી હતી. ચંચલ પોતાના પરિવારનો એકમાત્ર સહારો હતો. એ જ રીતે ગારમેન્ટ વર્કર દીપુ ચંદ્ર દાસની પણ મારપીટ કરીને હત્યા કર્યા પછી તેમને આગ ચાંપી દેવામાં આવી હતી. આ રોમાંચક અને ભયાનક ઘટનાઓએ બાંગ્લાદેશના હિંદુ સમાજમાં ડરનો માહોલ ઊભો કર્યો છે. ભારતમાં પણ આ ઘટનાઓને લઈને તીવ્ર પ્રતિક્રિયા જોવા મળી છે, જ્યાં તેને એક ખાસ સમુદાયને નિશાન બનાવતી “હિંસક પેટર્ન” ગણાવવામાં આવી છે.
બાંગ્લાદેશમાં મહિનાઓની હિંસા બાદ આજે થઈ રહી છે ચૂંટણી
મહિનાઓ સુધી ચાલેલા રાજકીય સંઘર્ષ અને હિંસા પછી આજે, 12 ફેબ્રુઆરીએ બાંગ્લાદેશમાં નવી સરકાર પસંદ કરવા માટે મતદાન થઈ રહ્યું છે. આ વખતની સામાન્ય ચૂંટણીમાં અંદાજે 12.77 કરોડ મતદારો મતદાન કરશે. ચૂંટણીમાં મુખ્ય ટક્કર બે મોટા રાજકીય ગઠબંધનો વચ્ચે માનવામાં આવી રહી છે, કારણ કે ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન શેખ હસીનાની પાર્ટી ‘આવામી લીગ’ને આ ચૂંટણીમાં ભાગ લેવા પ્રતિબંધિત કરવામાં આવ્યો છે.