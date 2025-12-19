ઢાકામાં પ્રદર્શનકારીઓએ અખબાર ‘ધ ડેઇલી સ્ટાર’ની ઇમારતને આગ ચાંપી

ઢાકા: શરીફ ઉસ્માન હાદીના મૃત્યુના સમાચાર ફેલાયાના કલાકો પછી, શુક્રવારે વહેલી સવારે ગુસ્સે ભરાયેલા ટોળાએ ઢાકાના કારવાન બજારમાં બાંગ્લાદેશના અખબાર ‘ધ ડેઇલી સ્ટાર’ની ઇમારતને આગ લગાવી દીધી. આગને કાબૂમાં લેવા માટે છ ફાયર ફાઇટિંગ યુનિટ તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા. આ ઘટના દરમિયાન, પત્રકારો સહિત ઘણા સ્ટાફ સભ્યો ઇમારતની અંદર ફસાઈ ગયા હતા. ત્યાર બાદ બાંગ્લાદેશી સેનાના જવાનોને વિસ્તારને સુરક્ષિત રાખવા માટે તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે ટોળું રસ્તાની બીજી બાજુ તૈનાત હતું.એક સમાંતર ઘટનામાં, લોકોના એક જૂથે શાહબાગથી રાજધાનીના કાવરાન બજાર તરફ કૂચ કરી, જ્યાં તેમણે બાંગ્લાદેશી દૈનિક પ્રથમ આલો ઇમારતને ઘેરી લીધી અને વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. ઘટનાસ્થળે તૈનાત પોલીસે પ્રદર્શનકારીઓને શાંત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. પરંતુ પરિસ્થિતિને નિયંત્રણમાં લાવવામાં નિષ્ફળ ગયા.

ગુરુવારે મોડી રાત્રે વિરોધીઓ લાકડીઓ અને સળિયા લઈને ઓફિસમાં તોડફોડ કરીને તેની મોટાભાગની બારીના કાચને નુકસાન પહોંચાડતા હુમલો શરૂ થયો હોવાનું કહેવાય છે. બાંગ્લાદેશી દૈનિક, ઢાકા ટ્રિબ્યુનના અહેવાલ મુજબ, મધ્યરાત્રિની આસપાસ, પ્રદર્શનકારીઓનું એક જૂથ ઓફિસમાં ઘૂસી ગયું અને શેરીમાં ફર્નિચર અને મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજોને આગ ચાંપી દીધી.

આગામી ફેબ્રુઆરીની ચૂંટણીમાં ઢાકા-8 મતવિસ્તારના સંભવિત સ્વતંત્ર ઉમેદવાર હાદીને 12 ડિસેમ્બરે વિજયનગરમાં સંપૂર્ણ જાહેર દૃશ્યમાં માથામાં ગોળી મારી દેવામાં આવી હતી. ઢાકાના વિજયનગરના બોક્સ કલ્વર્ટ વિસ્તારમાં બદમાશો મોટરસાઇકલ પર આવ્યા હતા અને રિક્ષા ચલાવતા હાદી પર ગોળીબાર કર્યો હતો.
બાંગ્લાદેશમાં મુહમ્મદ યુનુસની આગેવાની હેઠળની વચગાળાની સરકાર હેઠળ હિંસામાં ચિંતાજનક વધારો અને કાયદો અને વ્યવસ્થાની કથળતી સ્થિતિ જોવા મળી છે.

