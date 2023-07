ચોમાસુ સત્ર પહેલા સર્વપક્ષીય બેઠક યોજાઈ

20 જુલાઈથી શરૂ થઈ રહેલા ચોમાસુ સત્ર પહેલા બુધવારે (19 જુલાઈ) કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા બોલાવવામાં આવેલી સર્વપક્ષીય બેઠક યોજાઈ હતી. બેઠકમાં સત્રને લગતા અનેક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવી ‘સરકાર દરેક મુદ્દા પર ચર્ચા કરવા તૈયાર’. બેઠકમાં કેન્દ્રીય સંસદીય કાર્ય મંત્રી પ્રહલાદ જોશીએ કહ્યું કે સરકાર નિયમો હેઠળ દરેક મુદ્દા પર ચર્ચા કરવા પણ તૈયાર છે. 20 જુલાઈથી શરૂ થઈ રહેલું સંસદનું ચોમાસુ સત્ર 11 ઓગસ્ટ સુધી ચાલશે.

#WATCH | Ahead of Monsoon Session of Parliament, Leader of Congress in Lok Sabha Adhir Ranjan Chowdhury says, “…The first demand of our party is for the PM to give a statement in the House on the Manipur issue and give us the opportunity to discuss it. Tomorrow, we want to… pic.twitter.com/HBgjeLARoV — ANI (@ANI) July 19, 2023



અધીર રંજન ચૌધરીએ શું કહ્યું?

અધીર રંજન ચૌધરીએ કહ્યું કે તાળી બંને હાથે વગાડવામાં આવે છે, જો સરકાર સંસદ ચલાવવા માંગતી હોય તો તેણે વિપક્ષના મુદ્દાઓને જગ્યા આપવી જોઈએ. તેમણે કહ્યું કે બેઠકમાં કોંગ્રેસે સત્રમાં મણિપુરની સ્થિતિ પર ચર્ચાની માંગ કરી છે.

બેઠક બાદ AAP સાંસદનું નિવેદન

AAP સાંસદ સંજય સિંહે ટ્વીટ કર્યું, “બેઠકમાં મોદી સરકાર દ્વારા દિલ્હીના કાળા વટહુકમને પાછો ખેંચવાની માંગ કરવામાં આવી હતી. 8 દિવસમાં સુપ્રીમ કોર્ટના 5 જજોનો નિર્ણય કેવી રીતે બદલાઈ ગયો? ​​આખરે, બંધારણ કેવી રીતે બદલાઈ શકે? વટહુકમ દ્વારા સુધારો કરવામાં આવશે?” છે?”

કુલ 31 બિલ રજૂ કરવાની તૈયારી

સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર સંસદના આ સત્રમાં જે બિલ રજૂ કરવામાં આવશે તેની યાદીમાં પહેલું બિલ દિલ્હી અંગે લાવવામાં આવેલા વટહુકમ સાથે સંબંધિત છે. કુલ 31 બિલ રજૂ કરવાની તૈયારી ચાલી રહી છે.

#MonsoonSession | Central Government informed all parties during the all-party meeting that government is ready to discuss on Manipur issue: Sources — ANI (@ANI) July 19, 2023



આગેવાનોએ બેઠકમાં હાજરી આપી હતી

સર્વપક્ષીય બેઠકમાં કોંગ્રેસ તરફથી જયરામ રમેશ, પ્રમોદ તિવારી, અપના દળ તરફથી અનુપ્રિયા પટેલ, સપા તરફથી રામગોપાલ યાદવ અને એસટી હસન, એઆઈડીએમકે તરફથી થમ્બો દુરાઈ. AAP તરફથી સંજય સિંહ, કેન્દ્રીય કાયદા મંત્રી અર્જુન રામ મેઘવાલ, RJD તરફથી એડી સિંહ ઉપરાંત રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહ અને એનકે પ્રેમચંદ્રન પહોંચ્યા હતા.

#WATCH | Meeting of the Business Advisory Committee (BAC) underway in Parliament The Monsoon Session of Parliament will commence tomorrow, July 20 pic.twitter.com/z97DjSLklG — ANI (@ANI) July 19, 2023



સર્વપક્ષીય બેઠક બોલાવવાની પરંપરા

વાસ્તવમાં, સંસદના સત્ર પહેલા સર્વપક્ષીય બેઠક બોલાવવાની પરંપરા રહી છે, જેમાં વિવિધ પક્ષો તેમના મુદ્દા રજૂ કરે છે. આ બેઠકમાં સરકારના વરિષ્ઠ મંત્રીઓ ભાગ લેશે. આ બેઠક અગાઉ રાજ્યસભાના અધ્યક્ષ જગદીપ ધનખરે મંગળવારે (18 જુલાઈ) બોલાવી હતી પરંતુ વિરોધ પક્ષો અને NDAની બે અલગ-અલગ બેઠકોને કારણે અનેક પક્ષોના નેતાઓ ઉપલબ્ધ નહોતા.