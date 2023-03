‘અમૃતપાલ સિંહના ISI સાથે સંબંધો છે’, પંજાબ પોલીસે કર્યો દાવો

વારિસ પંજાબ દેનો ચીફ અમૃતપાલ સિંહ હજુ સુધી પોલીસના હાથે ઝડપાયો નથી. શનિવારે (19 માર્ચ) એક મોટી કાર્યવાહી કરતા પંજાબ પોલીસે ખાલિસ્તાન સમર્થક અમૃતપાલ સિંહના કેટલાક સહયોગીઓની ધરપકડ કરી હતી. જો કે, અમૃતપાલ ભાગવામાં સફળ રહ્યો હતો, જે બાદ પોલીસ તેને શોધી રહી છે. આ દરમિયાન એક મોટો ખુલાસો થયો છે. જેની આશંકા હતી તે સાચી સાબિત થઈ છે. પંજાબ પોલીસ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે અમૃતપાલના પાકિસ્તાની ગુપ્તચર એજન્સી ISI સાથે કનેક્શન છે.

We’re registering FIRs in Amritsar rural area, we’ve apprehended 10 people. We are investigating how were these vehicles financed. Some phones have been recovered their technical analysis is being done: DIG Swapan Sharma, Jalandhar, Punjab on Amritpal’s arrest pic.twitter.com/cMOjf5CMul

