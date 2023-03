ખાલિસ્તાની સમર્થક અમૃતપાલ સિંહની ધરપકડ, પંજાબ પોલીસને મળી સફળતા

ખાલિસ્તાન સમર્થક અમૃતપાલ સિંહને રવિવારે પંજાબ પોલીસ દ્વારા કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો હતો. અમૃતપાલ સિંહ શાહકોટમાં હતો અને આત્મસમર્પણ કરવા માંગતો હતો. પોલીસે શનિવારે (18 માર્ચ) અમૃતપાલ સિંહ અને તેના સમર્થકો સામે મોટી કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી. પોલીસે અમૃતપાલ સિંહની કારનો પીછો કર્યો હતો, જોકે તે ભાગવામાં સફળ રહ્યો હતો.

Day 2 on Mega crackdown on #AmritpalSingh backed Waris Punjab De wanted on criminal charges, made preventive arrests of persons attempting to disturb Law & Order in #Punjab (1/2) pic.twitter.com/CG37H0UE1K

— Punjab Police India (@PunjabPoliceInd) March 19, 2023