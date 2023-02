તેલંગાણા ચૂંટણીને લઈને અમિત શાહ અને જેપી નડ્ડાની બેઠક

તેલંગાણા વિધાનસભા ચૂંટણી માટે ભાજપની બેઠક: ભાજપ તેલંગાણામાં આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીને લઈને ખૂબ જ ગંભીર છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રમુખ જેપી નડ્ડાના ઘરે પાર્ટીની એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાઈ હતી. જેમાં ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને પાર્ટી અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા સહિત ભાજપના ટોચના નેતાઓએ તેલંગાણામાં પાર્ટીના નેતાઓ સાથે 2023ના અંતમાં યોજાનારી ચૂંટણી અંગે ચર્ચા કરી હતી.

JP Nadda chairs meeting of BJP leaders, chalks out strategy for Telangana polls

માનવામાં આવે છે કે પાર્ટી આ રાજ્યમાં ચૂંટણી પ્રચારમાં કોઈ કસર છોડી રહી નથી. પીટીઆઈના જણાવ્યા અનુસાર, બેઠકમાં ચર્ચાવિચારણા અંગે કોઈ સત્તાવાર શબ્દ નથી, પરંતુ સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે તે ચૂંટણી સંબંધિત છે કારણ કે રાજ્યની શાસક ભારત રાષ્ટ્ર સમિતિ અને કોંગ્રેસે પણ તેમના અભિયાનને વેગ આપ્યો છે.

