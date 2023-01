યુદ્ધ વચ્ચે વ્લાદિમીર પુતિનનો આદેશ, યુક્રેનમાં બે દિવસ સુધી યુદ્ધવિરામ રાખો

રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધને લઈને રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિને બે દિવસ માટે યુદ્ધવિરામનો આદેશ આપ્યો છે. એટલે કે ગુરુવાર (6 જાન્યુઆરી) અને શુક્રવારે (7 જાન્યુઆરી)એ યુદ્ધવિરામ રહેશે. ન્યૂઝ એજન્સી એએફપીના જણાવ્યા અનુસાર, ઓર્થોડોક્સ ક્રિસમસને ધ્યાનમાં રાખીને આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. પુતિને આ નિર્ણય આધ્યાત્મિક નેતા પેટ્રિઆર્ક કિરીલની વિનંતી પર લીધો છે. આ યુદ્ધવિરામ યુક્રેનમાં 6 જાન્યુઆરીની બપોરથી 7 જાન્યુઆરીની મધ્યરાત્રિ સુધી 36 કલાક સુધી ચાલશે. જ્યારે યુક્રેને તેને દંભ ગણાવ્યો છે અને કહ્યું છે કે તે માત્ર દંભ છે.

Russian President Vladimir Putin orders ceasefire in Ukraine over Orthodox Christmas (January 6-7), following request from Russia's spiritual leader Patriarch Kirill- Kremlin, reports AFP.

