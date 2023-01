રોમાંચક મેચમાં શ્રીલંકાએ ભારતને 16 રને હરાવ્યું, શ્રેણી 1-1થી બરાબર

ખૂબ જ રોમાંચક મેચમાં શ્રીલંકાએ ભારતને 16 રને હરાવ્યું. 207 રનના મોટા ટાર્ગેટનો પીછો કરવા ઉતરેલી ટીમ ઈન્ડિયા 20 ઓવરમાં 8 વિકેટના નુકસાન પર માત્ર 190 રન જ બનાવી શકી હતી. આ સાથે શ્રેણી 1-1થી બરાબર થઈ ગઈ હતી. જોકે એક સમયે મેચ ભારતના હાથમાંથી નીકળી ગઈ હતી. પરંતુ અક્ષર પટેલ, સૂર્યકુમાર અને શિવમ માવીની તોફાની ઇનિંગ્સે ભારતને મેચમાં પાછું લાવ્યું. શ્રીલંકાએ છેલ્લી ઓવરમાં ભારતને હરાવ્યું. હવે 7 જાન્યુઆરીએ શ્રેણીના નિર્ણાયકમાં બંને ટીમો વચ્ચે ટક્કર થશે.

The match went down to the wire but it is Sri Lanka who won the second T20I by 16 runs.

