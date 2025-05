અમેરિકાનો અમેરિકનોને તાત્કાલિક લાહોર છોડવા આદેશ

પહલગામમાં થયેલા હુમલા બાદ ભારતે કડક કાર્યવાહી કરી હતી. જે બાદ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેનો તણાવ વધી ગયો છે. અમેરિકાએ તેના નાગરિકો અને દૂતાવાસના અધિકારીઓ માટે એક એડવાઈઝરી પણ જાહેર કરી છે. તેમણે અમેરિકન લોકોને લાહોર છોડી દેવાની અપીલ કરી છે. ઉપરાંત, દૂતાવાસે તેના અધિકારીઓને સલામત સ્થળે રહેવાની સૂચના આપી છે. ભારતે લાહોર અને પાકિસ્તાનના અન્ય શહેરોમાં ડ્રોન હુમલા કરીને બદલો લીધો, જેના કારણે પડોશી દેશમાં ગભરાટ ફેલાયો.

Due to reports of drone explosions, downed drones, and possible airspace incursions in and near Lahore, the U.S. Consulate General in Lahore has directed all consulate personnel to shelter-in-place. The Consulate has also received initial reports that authorities may be… pic.twitter.com/9xgsDFpCql

— IANS (@ians_india) May 8, 2025