રણવીર સિંહની ‘ધુરંધર’નું ટ્રેલર આ તારીખે થશે રિલીઝ

રણવીર સિંહની આગામી ફિલ્મ ‘ધુરંધર’ના ટ્રેલર રિલીઝ તારીખ જાહેર કરવામાં આવી છે. નિર્માતાઓએ અભિનેતા અક્ષય ખન્નાનો પહેલો લુક શેર કર્યો છે.
તાજેતરમાં, ફિલ્મ “ધુરંધર” ના નિર્માતાઓએ ટ્રેલર રિલીઝ ઇવેન્ટ રદ કરી હતી. હવે નિર્માતાઓએ ટ્રેલર રિલીઝ માટે નવી તારીખ અને સમયની જાહેરાત કરી છે. આ સાથે જ ફિલ્મમાંથી અભિનેતા અક્ષય ખન્નાનો પહેલો લુક પણ રિલીઝ કરવામાં આવ્યો છે. તે ખૂબ જ ખતરનાક લુકમાં જોવા મળી રહ્યો છે.
આ દિવસે ટ્રેલર રિલીઝ થશે
નિર્માતાઓએ ફિલ્મ “ધુરંધર” ની રિલીઝ તારીખ જાહેર કરી છે. ટ્રેલર આવતીકાલે એટલે કે 18 નવેમ્બર રિલીઝ થશે. નોંધનીય છે કે ફિલ્મનું ટ્રેલર મૂળ 12 નવેમ્બરના રોજ રિલીઝ થવાનું હતું. જોકે, નિર્માતાઓએ દિલ્હી બોમ્બ વિસ્ફોટ અને પીઢ અભિનેતા ધર્મેન્દ્રના સ્વાસ્થ્યને કારણે રિલીઝ તારીખ રદ કરી હતી.
અક્ષય ખન્ના ઉગ્ર લુકમાં દેખાયા
અર્જુન રામપાલ, આર. માધવન અને સંજય દત્ત પછી ફિલ્મ નિર્માતાઓએ “ધુરંધર” માંથી અક્ષય ખન્નાનો પહેલો લુક રિલીઝ કર્યો છે. અભિનેતાના ચહેરા પર લોહીના છાંટા જોવા મળે છે, જે તેના ભયાનક વર્તનને દર્શાવે છે. નેટીઝન્સ અક્ષય ખન્નાના લુકની પ્રશંસા કરી રહ્યા છે. એક યુઝરે ટિપ્પણી કરી, “દર વખતે, એક નવો લુક.” બીજાએ ટિપ્પણી કરી, “ઉત્તમ.”
ફિલ્મ વિશે
“ધુરંધર” આદિત્ય ધર દ્વારા લખાયેલ અને દિગ્દર્શિત છે. આ ફિલ્મમાં રણવીર સિંહ, સંજય દત્ત, અર્જુન રામપાલ, અક્ષય ખન્ના, આર. માધવન અને સારા અર્જુન મુખ્ય ભૂમિકામાં છે. આ ફિલ્મ 5 ડિસેમ્બરે સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થશે અને દર્શકો તેની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. તે એક સ્પાય-થ્રિલર એક્શન ફિલ્મ હશે.