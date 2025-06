અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ : PM મોદી સિવિલ હોસ્પિટલમાં ઘાયલોને મળ્યા

ગુરુવારે અમદાવાદથી લંડન જઈ રહેલ એર ઈન્ડિયાનું વિમાન AI-171 ક્રેશ થયું. આ પ્લેન ક્રેશમાં અત્યાર સુધીમાં 265 લોકોના મોત થયા છે. એરલાઈને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ‘X’ પર પોસ્ટ કરીને પુષ્ટિ આપી છે કે પ્લેનમાં સવાર 242 મુસાફરો અને ક્રૂમાંથી ફક્ત એક જ વ્યક્તિ બચી શક્યો છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અમદાવાદ પહોંચ્યા છે. વિમાન ક્રેશ સ્થળની મુલાકાત લીધા બાદ, વડાપ્રધાન સિવિલ હોસ્પિટલ પહોંચ્યા અને ઘાયલોને મળ્યા. ગઈકાલે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ ઘટનાસ્થળની મુલાકાત લીધી હતી.

Ahmedabad, Gujarat: Prime Minister Narendra Modi arrives at Civil Hospital to meet the victims of the Air India Flight AI171 crash who were brought in for treatment pic.twitter.com/qKDhRfRrhk

— IANS (@ians_india) June 13, 2025