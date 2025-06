ઈરાન પર ઈઝરાયલનો મોટો હુમલો, અનેક પરમાણુ વૈજ્ઞાનિકો અને કમાન્ડરોના મોત

ઈઝરાયલે ઈરાન પર હુમલો કર્યો છે. ઈઝરાયલી સેનાએ ઈરાનની રાજધાની તેહરાન પર બોમ્બથી હુમલો કર્યો છે. આ ઉપરાંત, ઈઝરાયલે ઈરાની સૈન્ય મથકો અને પરમાણુ મથકો પર હુમલો કર્યો છે. ઈઝરાયલે શુક્રવારે સવારે કહ્યું કે તેણે ઈરાન પર હુમલો કર્યો છે. ઈરાની મીડિયાએ અહેવાલ આપ્યો છે કે તેહરાનમાં વિસ્ફોટોના અવાજો સંભળાયા છે. ઈઝરાયલે કહ્યું કે તે તેહરાન દ્વારા મિસાઈલ અને ડ્રોન હુમલાની અપેક્ષાએ કટોકટીની સ્થિતિ જાહેર કરી રહ્યું છે. એક ઈઝરાયલી લશ્કરી અધિકારીએ કહ્યું કે ઈઝરાયલ ડઝનબંધ પરમાણુ અને લશ્કરી સ્થળો પર હુમલો કરી રહ્યું છે. ઈઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ કહ્યું છે કે ઈરાન માટે પરમાણુ બોમ્બ બનાવતા વૈજ્ઞાનિકો પર પણ હુમલો કર્યો છે.

Prime Minister Netanyahu:

“Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel’s very survival.

This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat.” pic.twitter.com/3c8oF1GCYa

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) June 13, 2025