વાવાઝોડા બિપોરજોયને લઈને વહીવટી તંત્ર એલર્ટ, મુખ્યમંત્રી એક્શન મોડમાં

અરબી સમુદ્રમાં આક્રમક બનેલા વાવાઝોડા બિપોરજોયને લઈને વહીવટી તંત્ર એલર્ટ થઈ ગયું છે. આ વાવાઝોડું પોરબંદરથી 480 કિમી દૂર છે. બિપોરજોય વાવાઝોડાએ ફરી પોતાની દિશા બદલી છે. હવે આ વાવાઝોડું દિશા બદલીને ગુજરાત તરફ ફંટાયું છે. બિપોરજોય વાવાઝોડું કચ્છના દરિયાકાંઠે ટકરાય તેવી શક્યતા છે. વાવાઝોડાએ માર્ગ ફરી બદલાતાં મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે એક્શન મોડમાં આવ્યા છે. મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે રાજ્યના દરિયાઈ વિસ્તારના જિલ્લાઓમાં સંભવિત બીપરજોય વાવાઝોડાની અસર સામે જિલ્લા તંત્ર એ કરેલા આગોતરા આયોજન અને આપત્તિ વ્યવસ્થાપન કામોમાં માર્ગદર્શન માટે રાજ્ય મંત્રી મંડળના વરિષ્ઠમંત્રીઓને નીચી મુજબ જિલ્લાઓ ની જવાબદારી સોંપી છે.

Very Severe Cyclonic Storm (VSCS), #Biparjoy lay centred near lat 17.4N and long 67.3E, about 600 km WSW of Mumbai, 530 km S-SW of Porbandar & 830 km S of Karachi. To intensify further and likely to reach near Pakistan & adjoining Saurashtra & Kutch coast around afternoon of 15th… pic.twitter.com/P1bPBSMKdU

— ANI (@ANI) June 10, 2023