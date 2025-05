અદાણી ગ્રુપ ઉત્તર-પૂર્વ પ્રદેશમાં રૂ. એક લાખ કરોડનું રોકાણ કરશે

નવી દિલ્હીઃ અદાણી ગ્રુપના ચેરમેન ગૌતમ અદાણીએ ઉત્તર-પૂર્વીય પ્રદેશમાં આગામી દશ વર્ષમાં રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦ કરોડનું રોકાણ કરવાની આજે મહત્ત્વની જાહેરાત કરીને વિવિધ ઉદ્યોગોના વિકાસની વિપુલ શક્યતા ધરાવતા આ પ્રદેશની ઔદ્યોગિક કાયાપલટ સાથે રોજગાર નિર્માણની તકો સાથે આત્મનિર્ભર ભારતનું ધ્યેય હાંસલ કરવામાં યોગદાન આપવાની અદાણી ગ્રુપની પ્રતિબદ્ધતાનો પુનરુચ્ચાર કર્યો હતો.

​વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, ઉત્તર-પૂર્વી રાજ્યોના CMઓ, કેન્દ્રીય મંત્રી જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયા અને વરિષ્ઠ અગ્રણીઓ તથા ઉદ્યોગપતિઓની ઉપસ્થિતિમાં યોજાયેલી રાઇઝિંગ નોર્થ ઇસ્ટ ગ્લોબલ રોકાણકાર શિખરમાં સંબોધન કરતા ગૌતમ અદાણીએ જણાવ્યું હતું કે તેમના સમૂહનું લક્ષ્ય કૌશલ્ય અને વ્યાવસાયિક તાલીમ કેન્દ્રો મારફત સ્માર્ટ મીટર્સ, હાઇડ્રો, પમ્પ્ડ સ્ટોરેજ હરિત ઊર્જા, વીજ ટ્રાન્સમિશન, માર્ગો અને ધોરીમાર્ગો, ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, લોજિસ્ટિક્સ અને ક્ષમતા નિર્માણનું રહેશે.

​ફક્ત ત્રણ મહિના પહેલાં ફેબ્રુઆરીમાં યોજાયેલી એડવાન્ટેજ આસામ 2.0 સમિટમાં અદાણી જૂથ દ્વારા જાહેર કરાયેલા રૂ. 50,000 કરોડના રોકાણની આ પ્રતિબદ્ધતા બમણી કરે છે. ​વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને ઉદ્દેશીને સંબોધન કરતાં અદાણીએ આજે કહ્યું હતું કે આપના નેતૃત્વથી પ્રેરણા મળી છે. ત્યારે જાહેરાત કરું છું કે અદાણી જૂથ આગામી 10 વર્ષમાં ઉત્તર-પૂર્વમાં વધારાનું 50,000 કરોડનું રોકાણ કરશે.

VIDEO | Rising Northeast Investors Summit 2025: Gautam Adani(@gautam_adani), Chairman of the Adani Group, says, “Over the past decade, in the hills and valleys of Northeast, a new chapter in India’s growth story is unfolding. Our story is rooted in diversity, resilience and… pic.twitter.com/71AXuzMyFT

— Press Trust of India (@PTI_News) May 23, 2025