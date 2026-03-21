VIDEO: જુઓ, ઈદ પર અભિનેત્રી સોનાક્ષી સિન્હાનો અંદાજ

બોલિવૂડ અભિનેત્રી સોનાક્ષી સિંહાએ 2026 ની ઈદના અવસર પર પોતાનો એક વીડિયો શેર કર્યો છે. આ વીડિયોમાં તેનો સાદો અંદાજ ચાહકોને ખૂબ જ પસંદ આવી રહ્યો છે.

અભિનેત્રી સોનાક્ષી સિંહા સોશિયલ મીડિયા પર પોતાના ચાહકોનું મનોરંજન કરવાની કોઈ તક ચૂકતી નથી. તેણીએ ઈદના અવસર પર ખાસ રીતે ચાહકોને શુભેચ્છાઓ પણ પાઠવી.

દબંગ સ્ટાર સોનાક્ષી સિંહાએ તેનો લેટેસ્ટ વીડિયો શેર કર્યો છે જેમાં તે ચાહકોને તેના ઈદના સેલિબ્રેશનની ઝલક આપી રહી છે.બોલીવુડ અભિનેત્રી સોનાક્ષી સિંહાએ ઈદ માટે સુંદર બ્લેક એન્ડ વ્હાઈટ સૂટ પહેર્યો હતો. તેણીએ માથા પર દુપટ્ટો ઓઢ્યો છે અને હાથમાં ફૂલ લઈને પોઝ આપ્યો હતો.

 

સોનાક્ષી સિંહાએ પોતાના વીડિયોમાં અલગ અલગ પોઝ આપ્યા અને કેપ્શનમાં લખ્યું – “ઈદ મુબારક… ખુશી, આશીર્વાદ અને પ્રેમ હંમેશા તમારા દ્વારે રહે”.

સોનાક્ષી સિંહાએ 23 જૂન, 2024 ના રોજ અભિનેતા ઝહીર ઇકબાલ સાથે લગ્ન કર્યા. સાત વર્ષના ડેટિંગ પછી આ દંપતીએ તેમના લગ્ન નોંધાવ્યા. ચાહકોને આ દંપતીની કેમેસ્ટ્રી ખૂબ ગમે છે.

