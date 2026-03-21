કેરળ અને પુડુચેરીમાં ભાજપનો શંખનાદ: ઉમેદવારોની યાદી જાહેર

દક્ષિણ ભારતમાં પોતાની રાજકીય ક્ષિતિજ વિસ્તારવા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ રણનીતિક ડગલાં ભરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. ૨૧ માર્ચના રોજ ભાજપ દ્વારા કેરળ વિધાનસભા ચૂંટણી માટે ૧૧ ઉમેદવારોની ત્રીજી યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે. કેરળનું રાજકારણ પરંપરાગત રીતે ડાબેરી ગઠબંધન (LDF) અને કોંગ્રેસ નેતૃત્વ હેઠળના UDF વચ્ચે વહેંચાયેલું રહ્યું છે. હાલમાં મુખ્યમંત્રી પિનારાઈ વિજયનના નેતૃત્વમાં LDF સતત ત્રીજી વખત સત્તા જાળવી રાખવા પ્રયાસ કરી રહ્યું છે, ત્યારે ભાજપે આ વખતે મજબૂત ઉમેદવારો ઉતારીને ત્રિપાંખિયો જંગ છેડવાની તૈયારી કરી છે. કેરળની ૧૪૦ બેઠકો પર બહુમતી મેળવવા માટે ૭૧ બેઠકોની જરૂર હોય છે અને ભાજપ આ આંકડા સુધી પહોંચવા માટે હિન્દુત્વ અને વિકાસના એજન્ડા સાથે આગળ વધી રહ્યું છે.

કેરળ માટે જાહેર કરાયેલી ત્રીજી યાદીમાં મહત્વના નામો સામે આવ્યા છે. પીરુમેડ બેઠક પરથી વી. રતીષ અને પુથુપલ્લીથી રવીન્દ્રનાથ વાકથાનમને ટિકિટ આપવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત માવેલિક્કરા (SC) બેઠક પરથી અજીમોન અને અડૂર (SC) બેઠક પરથી પંડાલમ પ્રતાપનને ઉમેદવાર બનાવવામાં આવ્યા છે. ભાજપે સામાજિક સમીકરણોને ધ્યાનમાં રાખીને ચાવારા બેઠક પર કે.આર. રાજેશ અને તિરુવનંતપુરમ જેવી મહત્વની બેઠક પર કરમના જયનને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે. કોવલમથી ટી.એન. સુરેશ અને નેય્યાટ્ટિનકારાથી એસ. રાજશેખરન નાયરના નામની જાહેરાત થતા કેરળના દક્ષિણ ભાગમાં ભાજપનો પ્રચાર વેગ પકડશે તેવી અપેક્ષા છે.

કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ પુડુચેરીની વાત કરીએ તો ભાજપે અહીં પોતાની પકડ વધુ મજબૂત કરવા માટે ૯ ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી જાહેર કરી છે. પુડુચેરીમાં કુલ ૩૦ વિધાનસભા બેઠકો છે અને સરકાર બનાવવા માટે ૧૬ બેઠકોની બહુમતી અનિવાર્ય છે. દિલ્હીમાં મળેલી ભાજપની કેન્દ્રીય ચૂંટણી સમિતિની બેઠકમાં વડાપ્રધાન મોદી અને અમિત શાહની હાજરીમાં આ નામો ફાઈનલ કરવામાં આવ્યા હતા. પુડુચેરીમાં ૯ એપ્રિલના રોજ મતદાન થવાનું છે અને ૪ મેના રોજ પરિણામો જાહેર કરવામાં આવશે. અહીં ભાજપ ગત ટર્મની જેમ ફરીથી સત્તા પર વાપસી કરવા માટે આતુર છે.

