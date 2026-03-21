ગુજરાતમાં ચૂંટણી ટાણે પીએમ મોદીનો ગુજરાત પ્રવાસ

ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓનો જંગ હવે તેના આખરી તબક્કામાં પહોંચી રહ્યો છે ત્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના આગમનથી ભાજપના કાર્યકરોમાં નવો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. સત્તાવાર સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ, પીએમ મોદી 31 મી તારીખે ગુજરાતની મુલાકાત લેશે, જે છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં તેમની સતત ત્રીજી મુલાકાત હશે. આ પ્રવાસ દરમિયાન પીએમ મોદી અમદાવાદ અને ગાંધીનગરના કાર્યક્રમો પૂર્ણ કરી સીધા ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠા જિલ્લાના વાવ-થરાદ પંથકની મુલાકાતે જશે. અહીં નાણી ગામે તૈયાર કરવામાં આવેલી નવી એરસ્ટ્રીપના નિરીક્ષણ બાદ પીએમ મોદી એક વિશાળ જનસભાને સંબોધિત કરશે, જેની સીધી અસર આગામી ચૂંટણીઓના પરિણામો પર પડી શકે છે.

પીએમ મોદીના કાર્યક્રમની વિગતો મુજબ, તેઓ ગાંધીનગરના કોબા નજીક આવેલા સુપ્રસિદ્ધ મહાવીર જૈન મંદિરના એક વિશેષ ધાર્મિક કાર્યક્રમમાં પણ સહભાગી થશે. ત્યારબાદ તેમનું ધ્યાન સરહદી વિસ્તાર એવા વાવ-થરાદ પર કેન્દ્રિત રહેશે. ઉલ્લેખનીય છે કે ઉમરેઠના ધારાસભ્ય ગોવિંદ પરમારના દુઃખદ અવસાન બાદ ત્યાં પેટાચૂંટણી યોજાવાની છે, અને સાથે જ રાજ્યમાં નગરપાલિકા તેમજ જિલ્લા પંચાયતોની ચૂંટણીઓનું કાઉન્ટડાઉન પણ શરૂ થઈ ગયું છે. રાજકીય વિશ્લેષકોનું માનવું છે કે પીએમ મોદીની આ મુલાકાત બાદ તુરંત જ રાજ્ય ચૂંટણી પંચ દ્વારા સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીની તારીખોની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી શકે છે.

બનાસકાંઠાના સરહદી વિસ્તારમાં એરસ્ટ્રીપની સુવિધા મળવી એ સુરક્ષા અને વિકાસ બંને દ્રષ્ટિએ મહત્વનું છે, અને પીએમ મોદી પોતે આ પ્રોજેક્ટના સાક્ષી બનવા જઈ રહ્યા છે. ભાજપ સંગઠન દ્વારા આ જનસભામાં મોટી મેદની ઉમટી પડે તે માટે અત્યારથી જ આયોજન શરૂ કરી દેવાયું છે. પીએમ મોદીના આ પ્રવાસને કારણે વહીવટી તંત્ર પણ એલર્ટ મોડ પર છે અને સુરક્ષા વ્યવસ્થાના ચુસ્ત બંદોબસ્તની સમીક્ષા કરવામાં આવી રહી છે. પીએમ મોદી ગુજરાતની જનતાને કયા નવા પ્રોજેક્ટ્સની ભેટ આપે છે અને ચૂંટણી લક્ષી કયા મુદ્દાઓ પર ભાર મૂકે છે તેના પર સૌની નજર ટકેલી છે.

