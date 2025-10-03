અભિનેત્રી રાની મુખર્જીએ સાયબર ક્રાઇમ સામે ઉઠાવ્યો અવાજ

બૉલિવૂડ અભિનેત્રી રાની મુખર્જીએ સાયબર ક્રાઇમ વિરુદ્ધ અવાજ ઉઠાવ્યો છે અને દરેકને ખાસ અપીલ કરી છે.
રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર વિજેતા અભિનેત્રી રાની મુખર્જીએ સાયબર સુરક્ષાના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો. તેમણે ડિજિટલ પ્લેટફોર્મના આ યુગમાં સાયબર ક્રાઇમને મહિલાઓ અને બાળકો માટે એક મહત્વપૂર્ણ ખતરો ગણાવ્યો. તેમણે કહ્યું કે આપણે બધાએ સાયબર ક્રાઇમ સામે લડવા અને તેને દૂર કરવા માટે એક થવું જોઈએ.
રાની મુખર્જી આ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવા માટે પોતાનું શૂટિંગ છોડીને ગઈ હતી. રાની મુખર્જીએ મુંબઈમાં રાજ્ય પોલીસ મુખ્યાલય ખાતે સાયબર અવેરનેસ મહિના 2025ના ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં હાજરી આપી હતી. તેમણે આ કાર્યક્રમનો ભાગ બનવા બદલ ખુશી વ્યક્ત કરી હતી અને તેને સન્માન ગણાવ્યું હતું. અભિનેત્રીએ કહ્યું, “વર્ષોથી મારી ફિલ્મો દ્વારા મને એવી મહિલાઓના પાત્ર ભજવવાનો લહાવો મળ્યો છે જે અન્યાય સામે લડે છે અને નબળા લોકોનું રક્ષણ કરે છે. હકીકતમાં આજે હું ‘મર્દાની 3’ ના શૂટિંગમાંથી બચીને અહીં આવી છું, તેથી તે અદ્ભુત લાગે છે. મહારાષ્ટ્ર પોલીસની આ પહેલ પ્રશંસનીય છે.”
હું સમજું છું કે સાયબર સુરક્ષા કેટલી મહત્વપૂર્ણ છે
અભિનેત્રીએ વધુમાં કહ્યું કે આજે સાયબર ગુનાઓ, ખાસ કરીને મહિલાઓ અને બાળકો વિરુદ્ધના ગુનાઓ, આપણા ઘરોમાં શાંતિથી વધી રહ્યા છે. એક મહિલા અને માતા તરીકે, હું સમજું છું કે જાગૃતિ કેટલી મહત્વપૂર્ણ છે. જ્યારે પરિવારો જાણે છે કે કેવી રીતે સુરક્ષિત રહેવું અને ક્યાં મદદ લેવી, ત્યારે વાસ્તવિક સુરક્ષા શરૂ થાય છે. હું સાયબર સુરક્ષાના આ મહત્વપૂર્ણ મિશનને પ્રાથમિકતા આપવા બદલ મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ, એસીએસ ઇકબાલ સિંહ ચહલ અને ડીજીપી રશ્મિ શુક્લાનો પણ આભાર માનું છું.
ચાલો એક થઈએ અને પ્રતિજ્ઞા લઈએ
રાજ્યમાં વધુ સારી સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલા હેલ્પલાઈન નંબરોના મહત્વ પર બોલતા રાનીએ કહ્યું કે ડાયલ 1930 અને ડાયલ 1945 હેલ્પલાઈન બધા નાગરિકો માટે વરદાન છે. એક અભિનેત્રી તરીકે, હું વાર્તાઓ સ્ક્રીન પર રજૂ કરી શકું છું. પરંતુ એક મહિલા, માતા અને એક નાગરિક તરીકે, મને લાગે છે કે કોઈ બાળક છાનોમાનો રડે નહીં, કોઈ મહિલા અસુરક્ષિત ન અનુભવે અને સાયબર ક્રાઈમને કારણે કોઈ પરિવાર માનસિક શાંતિ ગુમાવે નહીં તેની ખાતરી કરવી આપણી જવાબદારી છે. ચાલો આજે આપણે સતર્ક રહેવા, બોલવા અને સુરક્ષિત ડિજિટલ વિશ્વ માટે એક થવાનો સંકલ્પ કરીએ.’