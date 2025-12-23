અભિનેત્રી કંગનાને ડિસેમ્બર પૂરો થાય એ પહેલા કરવા છે તમામ જયોતિર્લિંગના દર્શન

અભિનેત્રી અને સાંસદ કંગના રનૌત હાલમાં જ્યોતિર્લિંગના દર્શન માટે યાત્રા પર છે. સોમવારે તેણીએ દેવઘરમાં બાબા વૈદ્યનાથ મંદિરમાં પૂજા કરી. કંગના રનૌત ત્રણ જ્યોતિર્લિંગના દર્શન કરશે.

બોલિવૂડ અભિનેત્રી કંગના રનૌતે સોમવારે દેવઘરમાં બાબા વૈદ્યનાથ ધામમાં પ્રાર્થના કરી હતી. વૈદ્યનાથ ધામ દેશના બાર જ્યોતિર્લિંગોમાંનું એક છે અને તેને ભગવાન શિવનું સૌથી પવિત્ર સ્થળ માનવામાં આવે છે. વિવિધ સ્થળોએથી ભક્તોએ ભગવાન શિવના આ પવિત્ર મંદિરમાં પૂજા અર્ચના કરી હતી. કંગના રનૌતે ભગવાન શિવની પૂજા કરતી વખતે તમામ જરૂરી વિધિઓનું પાલન કર્યું હતું. શિવમંત્રોનો જાપ કરવો, ભજન ગાવું અને રુદ્રાભિષેક કરવો એ બાબા વૈદ્યનાથ ધામમાં સામાન્ય પ્રથાઓ છે.

કંગનાએ તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ફોટા શેર કરતા લખ્યું, “આજે વૈદ્યનાથ અને વાસુકી ધામના દર્શન કર્યા. આ મારું 9મું જ્યોતિર્લિંગ દર્શન છે, હવે 3 બાકી રહ્યા. હું ડિસેમ્બર પૂરો થાય તે પહેલાં બધા 12 જ્યોતિર્લિંગના દર્શન કરવા માંગુ છું.” કંગનાના આ ફોટા સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યા છે, અને ચાહકો તેની ભક્તિની પ્રશંસા કરી રહ્યા છે.

 

કંગના રનૌતે તાજેતરમાં ફિલ્મ ધુરંધર પર પોતાની પ્રતિક્રિયા શેર કરી છે. “તનુ વેડ્સ મનુ” ની અભિનેત્રીએ પોતાની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર દિગ્દર્શક આદિત્ય ધરની પ્રશંસા કરી હતી અને તેને અસલી ધુરંધર ગણાવ્યો. કંગનાએ એમ પણ કહ્યું કે તેણીને ફિલ્મ જોવાની એટલી મજા આવી કે તે તાળીઓ અને સીટીઓ વગાડવા માંડી હતી. કંગનાએ લખ્યું, “મેં ધુરંધર જોઈ અને મને તે ખૂબ ગમી. હું આ માસ્ટરપીસની કલાથી સંપૂર્ણપણે પ્રેરિત છું, પરંતુ પ્રામાણિકપણે, હું ફિલ્મ નિર્માતાના ઇરાદાઓની ખૂબ પ્રશંસા કરું છું.” તેણીએ વધુમાં ઉમેર્યું, “પ્રિય આદિત્ય ધર જી, સરહદ પર આપણા સંરક્ષણ દળો, સરકારમાં આપણા મોદી જી, અને તમે બોલિવૂડ સિનેમામાં, પાકિસ્તાની આતંકવાદીઓને સારી રીતે હરાવો છો. મજા આવી, દરેક જગ્યાએ સીટીઓ અને તાળીઓ વાગી રહી હતી. બધાએ ખૂબ સારું કામ કર્યું છે, પરંતુ આ શોના માસ્ટર ફિલ્મ નિર્માતા આદિત્યધર છે. ફિલ્મ નિર્માતા પોતે. અભિનંદન.”

આદિત્ય ધરની ફિલ્મ “ધુરંધર” 5 ડિસેમ્બરે રિલીઝ થઈ હતી અને થિયેટરોમાં સારી રીતે ચાલી રહી છે. આ ફિલ્મે ઘણા રેકોર્ડ તોડ્યા છે અને ચાહકો અને સેલિબ્રિટીઓ તરફથી પ્રશંસા મેળવી છે. આ ફિલ્મમાં રણવીર સિંહ અક્ષય ખન્ના, સંજય દત્ત અને આર. માધવન સાથે છે.

