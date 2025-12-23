નવી દિલ્હીમાં બાંગ્લાદેશ હાઈ કમિશન બહાર VHPનો વિરોધ, સ્થિતિ વણસી

બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુઓ પર થઈ રહેલા અત્યાચાર અને દીપુ ચંદ્ર દાસની મોબ લિંચિંગ સામે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ (VHP) અને અન્ય હિન્દુ સંગઠનો દિલ્હીમાં વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. આ પ્રદર્શન બાંગ્લાદેશ હાઈ કમિશનની બહાર થઈ રહ્યું છે.
બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુઓ પર થઈ રહેલા અત્યાચાર અને હિન્દુ યુવાન દીપુ ચંદ્ર દાસની ક્રૂર હત્યાના વિરોધમાં નવી દિલ્હીમાં બાંગ્લાદેશ હાઈ કમિશનની બહાર વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ વિરોધ પ્રદર્શનનું નેતૃત્વ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ અને અન્ય હિન્દુ સંગઠનો કરી રહ્યા છે. વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન ભારે પોલીસ દળ તૈનાત કરવામાં આવ્યું છે. બાંગ્લાદેશના વિદેશ મંત્રાલયે આજે બાંગ્લાદેશમાં ભારતીય હાઈ કમિશનર પ્રણય વર્માને સમન્સ પાઠવ્યા છે.
બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુઓ પર થઈ રહેલી હિંસા અને અત્યાચારના વિરોધમાં વિશ્વ હિન્દુ પરિષદે આજે સવારે 11 વાગ્યાથી બાંગ્લાદેશ હાઈ કમિશનની બહાર શાંતિપૂર્ણ વિરોધ પ્રદર્શનનું એલાન કર્યું હતું. બાંગ્લાદેશ હાઈ કમિશનની બહાર વિરોધ પ્રદર્શન હિંસક બન્યું છે. પોલીસ પ્રદર્શનકારીઓને રોકવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. પ્રદર્શનકારીઓ અને પોલીસ વચ્ચે અથડામણ પણ જોવા મળી છે.
વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના કાર્યકરો બાંગ્લાદેશ હાઈ કમિશનની બહાર ભેગા થયા હતા અને પીડિત પરિવાર માટે ન્યાયની માંગ કરી રહ્યા હતા. બાંગ્લાદેશના મૈમનસિંહ જિલ્લામાં 27 વર્ષીય હિન્દુ યુવાન દીપુ ચંદ્ર દાસની નિર્દયતાથી માર મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી.
Delhi: A protest is being held at South Campus by the Vishwa Hindu Parishad against the alleged atrocities being committed against minorities in Bangladesh. The protesters will march towards the Bangladesh High Commission pic.twitter.com/bvvGOQhPv0
— IANS (@ians_india) December 23, 2025
ટોળાએ માર મારીને મારી નાખ્યો અને તેના શરીરને આગ ચાંપી
અહેવાલો અનુસાર, દીપુ ચંદ્ર દાસ પર કથિત રીતે એક ટોળાએ તેના પર ઇશનિંદાનો આરોપ લગાવીને હુમલો કર્યો હતો. એવો આરોપ છે કે યુવકને પહેલા ક્રૂર રીતે માર મારવામાં આવ્યો હતો, પછી તેના શરીરને ઝાડ પર લટકાવીને આગ લગાવી દેવામાં આવી હતી. આ અમાનવીય ઘટનાથી દેશભરમાં આક્રોશ ફેલાયો હતો.
બાંગ્લાદેશ સામે રાષ્ટ્રવ્યાપી આક્રોશ
બાંગ્લાદેશમાં લઘુમતીઓ સામે ચાલી રહેલી હિંસા અને એક હિન્દુ યુવાનની મોબ લિંચિંગ અંગે દેશભરમાં ગુસ્સો અને રોષ છે. આ જ કારણ છે કે દિલ્હી, હૈદરાબાદ, કોલકાતા, સુરત અને પટના સહિત દેશના અનેક શહેરોમાં લોકો બાંગ્લાદેશની વચગાળાની સરકાર સામે વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે અને મુહમ્મદ યુનુસના પુતળાનું દહન કરી રહ્યા છે.
આ દરમિયાન, બાંગ્લાદેશના વિદેશ મંત્રાલયે મંગળવારે બાંગ્લાદેશમાં ભારતીય હાઈ કમિશનરને સમન્સ પાઠવ્યા હતા. નવી દિલ્હીમાં બાંગ્લાદેશ હાઈ કમિશનની બહાર કથિત વિરોધ પ્રદર્શનોના સંદર્ભમાં આ સમન્સ જારી કરવામાં આવ્યું હતું.