અભિનવ બિંદ્રા ઓલિમ્પિક ઓર્ડર એવોર્ડથી સન્માનિત, PMએ આપ્યા અભિનંદન

નવી દિલ્હી: ભારતના શૂટિંગ લેજેન્ડ અભિનવ બિન્દ્રાને આંતરરાષ્ટ્રીય ઓલિમ્પિક સમિતિ (IOC) દ્વારા ‘ઓલિમ્પિક ઓર્ડર એવોર્ડ’થી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. બિન્દ્રાને ઓલિમ્પિક ચળવળમાં તેમના ઉત્કૃષ્ટ કાર્ય માટે આ પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્ય છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દેશને ગૌરવ અપાવવા બદલઅભિનવ બિન્દ્રાને અભિનંદન પાઠવ્યા છે. બિન્દ્રાએ 2008 બેઇજિંગ ઓલિમ્પિકમાં શૂટિંગમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. ભારતના વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ બુધવારે ‘ઓલિમ્પિક ઓર્ડર એવોર્ડ’થી સન્માનિત થવા બદલ ભારતીય શૂટિંગ લેજેન્ડ અભિનવ બિન્દ્રાને અભિનંદન પાઠવ્યા. ‘ઓલિમ્પિક ઓર્ડર એવોર્ડ’એ IOC દ્વારા વ્યક્તિને આપવામાં આવતું સર્વોચ્ચ સન્માન છે. આ એવોર્ડ સમારોહ 10 ઓગસ્ટે પેરિસમાં 142મા IOC સત્રમાં યોજાશે.

It makes every Indian proud that @Abhinav_Bindra has been awarded the Olympic Order. Congratulations to him. Be it as an athlete or a mentor to upcoming sportspersons, he has made noteworthy contributions to sports and the Olympic Movement.

— Narendra Modi (@narendramodi) July 24, 2024