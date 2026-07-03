ત્રીજી વાર પરણશે આમિર ખાન, કહ્યું- લગન માટે બધા આર્શીવાદ આપો

આમિર ખાને ગૌરી સ્પ્રેટ સાથેના પોતાના લગ્નની પુષ્ટિ કરી છે. તેમણે ખુલાસો કર્યો છે કે તેઓ લગ્ન કરવા માટે તૈયાર છે અને તેમને તેમના ચાહકોના આશીર્વાદની જરૂર છે. તેમણે એ પણ જણાવ્યું કે તેઓ ક્યારે, ક્યાં અને કેવી રીતે લગ્ન કરશે.
બોલિવૂડ સુપરસ્ટાર આમિર ખાનના તેની ગર્લફ્રેન્ડ ગૌરી સ્પ્રેટ સાથેના ત્રીજા લગ્નને લઈને ઘણી ચર્ચા ચાલી રહી છે. હવે, અભિનેતાએ પોતે આ સમાચારની સત્તાવાર પુષ્ટિ કરી છે. તેમણે ખુલાસો કર્યો છે કે તેઓ ટૂંક સમયમાં લગ્ન કરી રહ્યા છે અને તેના માટે તેમને બધાના આશીર્વાદની જરૂર છે. અભિનેતાએ તેમના ત્રીજા લગ્નની ચર્ચા કરી ત્યારે તેમનો મોટો પુત્ર, જુનૈદ ખાન હાજર હતો. બંને અરશદ વારસી અભિનીત વેબ સિરીઝ, પ્રીતમ અને પેડ્રોના સ્ક્રીનિંગમાં હાજરી આપી રહ્યા હતા.
આમિર ખાનના લગ્ન ક્યારે, ક્યાં અને કેવી રીતે થશે?
આમિર ખાને ખુલાસો કર્યો કે તે 5 જુલાઈ, 2026 ના રોજ એક નાના સમારંભમાં ગૌરી સ્પ્રેટ સાથે લગ્ન કરશે. તેમણે જણાવ્યું કે લગ્ન ઘરે થશે અને તેમાં ફક્ત બાળપણના નજીકના મિત્રો અને પરિવારના સભ્યો જ હાજરી આપશે. તેમણે ઉમેર્યું કે આ લગ્ન માટે તેમને બધાના આશીર્વાદની જરૂર છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે તેમના લગ્ન એક રજિસ્ટર્ડ લગ્ન હશે.
આમિર ખાને પોતાના પાર્ટનર ગૌરી સ્પ્રેટ સાથે 5 જુલાઈના રોજ લગ્નની પુષ્ટિ કરી છે. પોતાના દીકરા જુનૈદ ખાન સાથે મીડિયા સાથે વાત કરતા આમિર ખાને કહ્યું, “હા, હું 5 જુલાઈએ લગ્ન કરી રહ્યો છું, અને આ ખૂબ જ નાના લગ્ન છે. અમે બંને પરિવારો સાથે ઘરે લગ્ન કરી રહ્યા છીએ. આ અમારા માટે ખૂબ જ ખાસ દિવસ છે. મને બધાની પ્રાર્થના અને આશીર્વાદ જોઈએ છે. કૃપા કરીને પ્રાર્થના કરો કે અમે ખુશ રહીએ અને સારી સફર કરીએ.” જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે શું તેમના મિત્રો હાજરી આપશે, ત્યારે તેમણે કહ્યું, “ફક્ત બાળપણના નજીકના મિત્રો અને પરિવારના સભ્યો જ ત્યાં હાજર રહેશે.”
આમિર ખાન અને ગૌરી સ્પ્રેટના સંબંધ વિશે અભિનેતાએ એક વર્ષ પહેલા તેમના જન્મદિવસ પર જાહેરાત કરી હતી, અને ખુલાસો કર્યો હતો કે તેઓ વીસ વર્ષ પહેલા મળ્યા હતા. તેઓ પરિચિત હતા, પરંતુ ઘણા વર્ષો પછી, તેમનો સંબંધ ગાઢ બન્યો અને તેઓ એક સંબંધમાં બંધાયા. ગૌરી મૂળ બેંગલુરુની છે, અને આમિર ખાન ફિલ્મ નિર્માણ સાથે સંકળાયેલી છે. તે સલૂન ચેઇન પણ ચલાવે છે. આમિરે ખુલાસો કર્યો કે તેના દાદા બ્રિટિશ મૂળના હતા અને સ્વતંત્રતા સંગ્રામમાં ભાગ લીધો હતો. ગૌરી આમિર કરતા 14 વર્ષ નાની છે અને એક બાળકની માતા પણ છે.