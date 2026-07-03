આતંકી ષડયંત્ર નિષ્ફળ: ગુજરાત અને MP માંથી 8 શંકાસ્પદ આતંકીઓ ઝડપાયા

આતંકવાદ વિરોધી અભિયાનમાં એક મોટી સફળતા મેળવતા, ગુજરાત ATS (એન્ટી ટેરરિસ્ટ સ્ક્વોડ) એ ગુજરાત અને મધ્ય પ્રદેશના જુદા-જુદા જિલ્લાઓમાંથી પ્રતિબંધિત આતંકવાદી સંગઠન જૈશ-એ-મોહમ્મદ (JeM) સાથે જોડાયેલા 8 શંકાસ્પદ આતંકીઓની ધરપકડ કરી છે. આ તમામ આરોપીઓ ગુજરાતમાં આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓને પ્રોત્સાહન આપવા અને જૈશ-એ-મોહમ્મદનું સક્રિય નેટવર્ક તૈયાર કરવા માટે કામ કરી રહ્યા હતા. ગુજરાત ATS એ આ અંગે સત્તાવાર માહિતી આપતા જણાવ્યું છે કે, પકડાયેલા તમામ 8 આરોપીઓ વિરૂદ્ધ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ નિવારણ અધિનિયમ (UAPA) ની કલમ 13, 17, 18, 38, 39 તેમજ ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) ની કલમ 148 અને 61 હેઠળ ગુનો નોંધી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
ATS દ્વારા પકડાયેલા 8 શંકાસ્પદોની ઓળખ
ATS ના જણાવ્યા અનુસાર, ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓની ઓળખ નીચે મુજબ થઈ છે:
- અહમદ, પિતા અબ્દુલ્લા ગાઝીવાલા
- ઇબ્રાહિમ ઘાઘા, પિતા મોહમ્મદ હુસૈન ઘાઘા
- મુદસ્સિર, પિતા અબ્દુલ્લા ગાઝીવાલા
- ઝકરિયા દુર્રાની, પિતા મોહમ્મદ અમ્માર ઘાઘા
- મુફ્તી ફૌઝાન, પિતા ઇસ્માઇલ દૌવા
- મોહમ્મદ અમીન શેરા
- મોહમ્મદ અબ્દુલ, પિતા રહમાન સાવદી
- બિલાલ મોહમ્મદ, પિતા અમ્માર ઘાઘા
આ અગાઉ દિલ્હીમાં ISI ના 4 શંકાસ્પદ ઝડપાયા હતા
ગુજરાત ATS ના આ ઓપરેશનના એક દિવસ પહેલાં જ, દિલ્હી પોલીસની સ્પેશિયલ સેલે પાકિસ્તાનની ગુપ્તચર એજન્સી ISI સમર્થિત આતંકી અને હથિયાર નેટવર્કનો પર્દાફાશ કરીને 4 આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી. પોલીસ અધિકારીઓએ Thursday ના રોજ માહિતી આપી હતી કે, આ ઓપરેશન અંતર્ગત 3 આરોપીઓને પંજાબમાંથી અને 1 આરોપીને દિલ્હીમાંથી ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે. આ આરોપીઓને પાકિસ્તાન બેઝ્ડ આકાઓ દ્વારા દિલ્હીમાં ધાર્મિક સ્થળો અને પોલીસ મથકોની રેકી (Reece) કરવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું હતું.
દિલ્હીને ધમરોળવાનું હતું આતંકી ષડયંત્ર
પોલીસ અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, દિલ્હીમાંથી પકડાયેલા આરોપીઓની ઓળખ શુભદીપ સિંહ ઉર્ફે વિશાલ (ઉંમર 23 વર્ષ), ગુરજંત સિંહ ઉર્ફે ઋષિ (ઉંમર 22 વર્ષ), સાજન સિંહ ઉર્ફે હની (ઉંમર 28 વર્ષ) અને ગગનપ્રીત (ઉંમર 24 વર્ષ) તરીકે થઈ છે. આ આરોપીઓ પાકિસ્તાની ગુપ્તચર એજન્સી ISI ના એજન્ટ શહઝાદ ભટ્ટી અને તેના સહયોગીઓના ઈશારે દેશની રાજધાની દિલ્હીમાં મોટી આતંકવાદી ઘટનાને અંજામ આપવાનું ષડયંત્ર રચી રહ્યા હતા.
બચવા માટે વિદેશી નંબરોનો ઉપયોગ અને હથિયારો જપ્ત
એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું કે, સુરક્ષા એજન્સીઓની નજરમાંથી બચવા માટે આ આરોપીઓ પોતાના પાકિસ્તાની આકાઓ દ્વારા આપવામાં આવેલા ખાસ વિદેશી વર્ચ્યુઅલ નંબરોનો ઉપયોગ કરતા હતા. આ મામલે ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) અને આર્મ્સ એક્ટની સંબંધિત કલમો હેઠળ એફઆઈઆર (FIR) નોંધવામાં આવી છે.
પોલીસે આ આરોપીઓ પાસેથી 1 જિગાના પિસ્તોલ (Zigana Pistol), 1 .30 બોર પિસ્તોલ, 9 કારતૂસ અને 5 મોબાઇલ ફોન જપ્ત કર્યા છે. સ્પેશિયલ સેલને ગુપ્ત માહિતી મળી હતી કે પાકિસ્તાનમાં બેઠેલો ISI એજન્ટ શહઝાદ ભટ્ટી દિલ્હી-NCR માં આતંકી હુમલો કરવા માટે પંજાબના યુવાનોની ભરતી કરી રહ્યો છે, જેના આધારે આ સફળ ઓપરેશન પાર પાડવામાં આવ્યું હતું.