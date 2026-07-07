પતિને ધક્કો મારતા બચી ગયો, નર્સ પત્નીએ ટોઇલેટ ક્લીનરનું ઇન્જેક્શન આપી હત્યા કરી

તેલંગાણા: નિઝામાબાદ જિલ્લામાંથી એક ભયાનક કિસ્સો સામે આવ્યો છે. જ્યાં એક મહિલાએ નર્સ તરીકે તાલીમ લીધેલ સ્ત્રીએ પોતાના અભ્યાસનો ઉપયોગ કરીને પોતાના પતિના ઇન્ટ્રાવેનસ (IV) લાઇનમાં ટોઇલેટ ક્લિનિંગ લિક્વિડ ઇન્જેક્ટ કર્યું હતું. આ જ સ્ત્રીએ અગાઉ છત પરથી પતિને ધક્કો મારીને હત્યા કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ તે નિષ્ફળ ગયો હતો.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર સંધ્યા નામની મહિલાની, તેના કથિત પ્રેમી અનિલ અને તેના મિત્ર વેંકટ સાંઈ સાથે મળીને પતિ પ્રશાંતની હત્યાના આરોપમાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તપાસકર્તાઓનો આરોપ છે કે આ હત્યા લગ્નેત્તર સંબંધોને કારણે પૂર્વયોજિત કાવતરાનું પરિણામ છે.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, સંધ્યા અને પ્રશાંત અનિલ સાથેના સંબંધોને કારણે વૈવાહિક ઝઘડાનો સામનો કરી રહ્યા હતા. પોલીસનો દાવો છે કે ત્રણેયે પ્રશાંતને મારી નાખવાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું. પ્રશાંત તાજેતરમાં જ ગલ્ફથી પાછો ફર્યો હતો. પોલીસે આરોપ લગાવ્યો છે કે ત્રણ આરોપીઓએ પ્રશાંતને ભારે નશો કરાવ્યા પછી પ્રથમ પ્રયાસ તરીકે ધાબેથી ધક્કો મારવામાં આવ્યો હતો. જોકે, ગંભીર ઈજાઓ થવા છતાં, પ્રશાંત પડી જવાથી બચી ગયો. આરોપીઓએ કથિત રીતે તેને ખાતરી આપી કે તે દારૂ પીધેલો હોવાથી આકસ્મિક રીતે પડી ગયો હતો અને તેને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાવ્યો.
કાવતરું વધુ ભયંકર તબક્કામાં પ્રવેશ્યું
તપાસકર્તાઓએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે જ્યારે પ્રશાંત IV લાઇન દાખલ કરીને સારવાર લઈ રહ્યો હતો, ત્યારે ખાનગી હોસ્પિટલમાં નર્સ તરીકે કામ કરતી સંધ્યાએ તેના તબીબી જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરીને ટોઇલેટ સફાઈ પ્રવાહીને ઇન્ટ્રાવેનસ લાઇનમાં ઇન્જેક્ટ કર્યું હતું. પોલીસને શંકા છે કે ઝેરી પદાર્થને કારણે તેનું મૃત્યુ થયું હતું. પ્રશાંતની માતાને તેના મૃત્યુની આસપાસના સંજોગો અંગે શંકા થઈ અને 1 જુલાઈના રોજ ફરિયાદ નોંધાવ્યા પછી કથિત હત્યાનો ખુલાસો થયો.
તપાસ દરમિયાન, પોલીસે ત્રણ આરોપીઓની પૂછપરછ કરી અને કાવતરું સામે આવ્યાનો દાવો કર્યો. વેંકટ સાઈએ પૂછપરછ દરમિયાન કથિત રીતે સ્વીકાર્યું કે તેણે પીડિતાને પહેલા પ્રયાસ દરમિયાન છત પરથી ધક્કો મારવામાં મદદ કરી હતી. હાલમાં સંધ્યા, અનિલ અને વેંકટ સાઈની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા. કોર્ટે તેમને ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલ્યા છે. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે હાલમાં ફોરેન્સિક તપાસ ચાલી રહી છે.