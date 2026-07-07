ઈરાને જે દેશ સાથે 8 વર્ષ યુદ્ધ લડ્યું, ખામેનીના મૃતદેહને કેમ ત્યાં લઈ જવામાં આવ્યો?

 ઈરાક: ઇતિહાસને અવગણીને, વર્તમાન ક્યારેક એવા દ્રશ્યો બનાવે છે જેના પર વિશ્વાસ કરવો મુશ્કેલ હોય છે. ઈરાને ઈરાક સાથે આઠ વર્ષ સુધી લોહિયાળ યુદ્ધ લડ્યું. જેમાં લાખો લોકોના જીવ ગયા અને બંને દેશોની પેઢીઓએ તે સંઘર્ષની કિંમત ચૂકવી. હવે, ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા, આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીના મૃતદેહને ઈરાકની ધરતી પર લઈ જવાના સમાચાર વિશ્વભરમાં હેડલાઇન્સમાં ચમકી રહ્યા છે.૧૯૮૦થી ૧૯૮૮ સુધી ચાલેલા ઈરાન-ઈરાક યુદ્ધને પશ્ચિમ એશિયાના ઇતિહાસમાં સૌથી વિનાશક સંઘર્ષોમાંનો એક માનવામાં આવે છે. ૧૯૮૦માં, ઈરાકી રાષ્ટ્રપતિ સદ્દામ હુસૈને ઈરાન પર હુમલો કર્યો, મુખ્યત્વે ૧૯૭૯ ની ઈરાની ક્રાંતિને કારણે. સદ્દામને ડર હતો કે ક્રાંતિની વિચારધારા ઈરાકના શિયા બહુમતીવાળા વિસ્તારોમાં ફેલાઈ શકે છે.

સદ્દામ હુસૈન ઈરાની ક્રાંતિથી ડરતા

ઈરાન શિયા બહુમતી ધરાવતો દેશ હતો અને સદ્દામને ડર હતો કે આ ક્રાંતિનો ચિનગારી તેના પોતાના પ્રદેશમાં ફેલાઈ શકે છે. વધુમાં, બંને દેશો વચ્ચે શત્ત અલ-અરબ જળમાર્ગ અને સરહદ પર લાંબા સમયથી વિવાદ હતો.

તે સમયે, ઈરાનની સર્વોચ્ચ સત્તા રૂહોલ્લાહ ખામેની પાસે હતી. 1979ની ઇસ્લામિક ક્રાંતિ પછી, તેઓ ઈરાનના પ્રથમ સર્વોચ્ચ નેતા બન્યા અને દેશની સૈન્ય, વિદેશ નીતિ અને સરકાર પર અંતિમ નિર્ણય તેમની પાસે હતો. તે સમયે, ઈરાનના પ્રથમ ચૂંટાયેલા રાષ્ટ્રપતિ અબ્દુલ હસન હતા, જેમણે ફેબ્રુઆરી 1980માં પદ સંભાળ્યું. તેમણે યુદ્ધના શરૂઆતના મહિનાઓ દરમિયાન સેનાના કમાન્ડર-ઇન-ચીફ તરીકે પણ સેવા આપી હતી, પરંતુ 1981 માં, તેમની અને ખામેની વચ્ચે મતભેદો વધી ગયા. ત્યારબાદ તેમને પદ પરથી દૂર કરવામાં આવ્યા અને ફ્રાન્સમાં દેશનિકાલ કરવામાં આવ્યા. આઠ વર્ષ સુધી, બંને દેશોના સૈનિકો મોરચા પર લડ્યા. રાસાયણિક હથિયારોના ઉપયોગના આરોપો સામે આવ્યા. શહેરોનો નાશ થયો અને લગભગ દસ લાખ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા. યુદ્ધ સમાપ્ત થયું, પરંતુ બંને દેશો વચ્ચે અવિશ્વાસ અને દુશ્મનાવટનો ઊંડો ખાડો છોડી ગયો.

પરંતુ ચાર દાયકા પછી, ચિત્ર સંપૂર્ણપણે બદલાઈ ગયું છે. સદ્દામ હુસૈનનું શાસન અને જીવન બંને સમાપ્ત થઈ ગયા છે અને ઈરાકી રાજકારણમાં ઈરાનનો પ્રભાવ પહેલા કરતાં વધુ મજબૂત માનવામાં આવે છે.

આજે ધાર્મિક શહેર કોમમાં સમારોહ

7 જુલાઈને મંગળવારના રોજ, ખામેનીના પાર્થિવ શરીરને ઈરાનના શિયા ધર્મગુરુઓના મુખ્ય કેન્દ્ર, કોમના ધાર્મિક શહેર લઈ જવામાં આવશે. આ પછી, બુધવાર, 8 જુલાઈના રોજ, ઈરાકી પવિત્ર શહેરો નજફ અને કરબલામાં સમારોહ યોજાશે, જેમાં ઈરાનના પ્રાદેશિક શિયા પ્રોક્સી નેટવર્કના અગ્રણી વ્યક્તિઓ હાજરી આપશે. ગુરુવારે બીજી સરઘસ પછી, તેમને ઈરાનમાં ખૂબ જ આદરણીય વ્યક્તિ, ઇમામ રેઝાની કબર પાસે મશહદમાં દફનાવવામાં આવશે.

ખામેનીના પાર્થિવ શરીરને નજફ અને કરબલા લઈ જવાનું શું મહત્વ છે?

બગદાદથી નજફ અને કરબલા સુધી, ઈરાની તરફેણકારી શિયા સંગઠનો અને રાજકીય પક્ષોની મજબૂત હાજરી છે. આ જ કારણ છે કે આજે ઈરાકને માત્ર ઈરાનનો પડોશી દેશ જ નહીં, પણ ઈરાનના ધાર્મિક અને વ્યૂહાત્મક પ્રભાવ ક્ષેત્રનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ પણ માનવામાં આવે છે. આ જ કારણ છે કે મહાન શિયા નેતાના પાર્થિવ શરીરને ઈરાકના નજફ અને કરબલા લઈ જવામાં આવી રહ્યું છે. ઇરાકના પવિત્ર શિયા શહેરો નજફ અને કરબલા વિશ્વભરના શિયા મુસ્લિમો માટે આસ્થાના મુખ્ય કેન્દ્રો છે.

નજફ અને કરબલા સુધી પાર્થિવ શરીર લઈ જવાથી સંકેત મળે છે કે મૃતકને શિયા ઇતિહાસ, શહાદત અને ઇમામોના વારસા સાથે જોડવામાં આવી રહ્યો છે. આ અંતિમ સંસ્કારને ફક્ત વ્યક્તિગત કે રાષ્ટ્રીય ધાર્મિક વિધિ જ નહીં, પરંતુ એક વ્યાપક શિયા-ધાર્મિક ઘટના બનાવે છે. આ અલી ખામેનીના વિશ્વભરના શિયાઓના નેતા હોવાના દાવાને મજબૂત બનાવે છે.

આ એક રાજકીય સંદેશ પણ વહન કરે છે. આ પગલું શિયા વિશ્વમાં ઈરાનની નેતૃત્વની ભૂમિકા દર્શાવે છે. તે સ્થાનિક અને પ્રાદેશિક રીતે એક સંદેશ પણ મોકલે છે કે ખામેનીની વારસો ફક્ત ઈરાની જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર શિયા સમુદાયનો છે.

આ ફક્ત અંતિમયાત્રાની વાર્તા નથી, પરંતુ પશ્ચિમ એશિયાના બદલાતા રાજકારણ, બદલાતા સમીકરણો અને ઇતિહાસના અણધાર્યા વળાંકોની પણ વાર્તા છે. એક સમયે યુદ્ધભૂમિ તરીકે જાણીતા ઈરાન અને ઇરાક વચ્ચેના સંબંધો એવા તબક્કે પહોંચી ગયા છે. જ્યાં, દુશ્મનાવટ, ધાર્મિક સંબંધો અને રાજકીય હિતોની યાદો વચ્ચે, એક નવો અધ્યાય લખાયો છે.

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