અમદાવાદની રાજસ્થાન હોસ્પિટલના બેઝમેન્ટમાં ભીષણ આગ લાગી છે.આગ મોટી હોવાથી મેજર કૉલ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. ઘટનાની જાણ થતા જ તાત્કાલીક ધોરણે ફાયર બ્રિગેડની 30 ગાડી ઘટના સ્થળે હાજર પોંહચી છે. આગ મોટી હોવાથી મેજર કૉલ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. ઘટનાની જાણ થતા જ તાત્કાલીક ધોરણે ફાયર બ્રિગેડની ગાડી ઘટના સ્થળે હાજર પોંહચી છે. અને આગ બુજાવવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. બેઝમેન્ટમાં ભંગાર મુક્યો હોવાથી આગની ઘટના બની હોય તેવી પ્રાથમિક માહિતી મળી રહી છે. તેમજ બેઝમેન્ટમાં 50 જેટલા વાહનો પણ છે. ધુમાડો દૂર કરવા સમોક વેન્ટીલેશન મશીનની મદદ લેવામાં આવી રહી છે.

#WATCH | Gujarat | Fire breaks out at a hospital in Ahmedabad’s Sahibaug area. Around 20-25 fire tenders on the spot. pic.twitter.com/qCoFvUKZyt

— ANI (@ANI) July 30, 2023