સમાજવાદી પાર્ટીમાં પડશે મોટી ફૂટ: ઓમપ્રકાશ રાજભરનો દાવો

લખનૌઃ ઉત્તર પ્રદેશની સુહેલદેવ ભારતીય સમાજ પાર્ટી (SBSP)ના પ્રમુખ ઓમપ્રકાશ રાજભરે દાવો કર્યો છે કે સમાજવાદી પાર્ટીમાં મોટી ફૂટ પડશે. તેમણે કહ્યું હતું કે રામગોપાલ યાદવે કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અમિત શાહને પત્ર સોંપ્યો છે. ખનન કૌભાંડ અને ગોમતી રિવરફ્રન્ટ કૌભાંડનો માસ્ટરમાઇન્ડ કોણ છે તે આખું ઉત્તર પ્રદેશ જાણે છે. હવે તપાસનો ઘેરો કસાતાં સમાજવાદી પાર્ટી ગભરાઈ રહી છે. મહારાષ્ટ્ર અને પશ્ચિમ બંગાળને છોડો, સમગ્ર સમાજવાદી પાર્ટીના નેતાઓ ભાજપમાં જોડાવા માટે તૈયાર બેઠા છે.

2027ની ઉત્તર પ્રદેશ વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલાં તેમના આ દાવાઓ સામે સમાજવાદી પાર્ટીએ હજી સુધી કોઈ પ્રતિક્રિયા આપી નથી. આ નિવેદનો એવા સમયે આવ્યાં છે જ્યારે તૃણમૂલ કોંગ્રેસમાં મોટા પાયે વિભાજનનો દાવો થઈ રહ્યો છે અને બીજી તરફ શિવસેના (UBT) પણ સંકટનો સામનો કરી રહી છે. તેના નવ લોકસભા સાંસદોમાંથી કેટલાક સત્તારૂઢ શિવસેનામાં જોડાવા ઇચ્છુક હોવાનું કહેવાય છે.

કોણ છે ઓમપ્રકાશ રાજભર?

ઓમપ્રકાશ રાજભર સુહેલદેવ ભારતીય સમાજ પાર્ટીના વડા છે અને તેઓ પોતાનાં નિવેદનોને કારણે વારંવાર ચર્ચામાં રહે છે. તેઓ અગાઉ ઉત્તર પ્રદેશની ભાજપ સરકારમાં પછાત વર્ગ કલ્યાણ મંત્રી રહી ચૂક્યા છે. હાલમાં તેઓ પક્ષના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ, ધારાસભ્ય અને રાજ્યના અલ્પસંખ્યક કલ્યાણ મંત્રી તરીકે કાર્યરત છે. તેઓ મુખ્ય મંત્રી યોગી આદિત્યનાથ સાથે મળીને સરકારમાં કામ કરી રહ્યા છે.

રાજભરે 1981માં કાંશીરામના સમયમાં રાજકારણમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. 2001માં બહુજન સમાજ પાર્ટીમાં માયાવતી સાથે મતભેદ થતાં તેમણે પક્ષ છોડ્યો. ભદોહી જિલ્લાનું નામ બદલીને સંત રવિદાસ નગર રાખવાના નિર્ણય સાથે તેઓ સહમત નહોતા. ત્યાર બાદ તેમણે પોતાની પાર્ટીની સ્થાપના કરી. 2004થી ચૂંટણી લડી રહેલી આ પાર્ટીએ ઉત્તર પ્રદેશ અને બિહારમાં ઉમેદવારો ઊભા કર્યા હતા. ત્યાર બાદ ભાજપ સાથે ગઠબંધન કરીને સત્તા જાળવવામાં મદદ કરી હતી. 2022ની ઉત્તર પ્રદેશ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં જહૂરાબાદ બેઠક પર ઓમપ્રકાશ રાજભરનો મુકાબલો ભાજપના કાલિચરણ રાજભર અને બસપાની શાદાબ ફાતિમા સામે હતો. આ ચૂંટણીમાં તેમણે ભાજપના ઉમેદવારને 40,000થી વધુ મતોથી હરાવ્યો હતો.

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