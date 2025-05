ધોનીની ફિટનેસને લઈ સુરેશ રૈના અને આકાશ ચોપરા વચ્ચે LIVE શોમાં ઉગ્ર દલીલ

IPL 2025 માં એમએસ ધોની અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સનું અભિયાન સમાપ્ત થઈ ગયું છે. પાંચ વખતની ચેમ્પિયન ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ આ સિઝનમાં પહેલી વાર પોઈન્ટ ટેબલમાં 10મા ક્રમે રહી. IPLના ઇતિહાસમાં આ પહેલી વાર છે જ્યારે ચેન્નઈ પોઈન્ટ ટેબલમાં છેલ્લા સ્થાને રહ્યું છે. આ સિઝનમાં ચેન્નાઈની ટીમ 14 માંથી ફક્ત 4 મેચ જીતી શકી હતી જ્યારે 10 મેચમાં તેને હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. સીએસકેએ તેમની છેલ્લી લીગ સ્ટેજ મેચમાં ગુજરાત ટાઇટન્સને 83 રનથી હરાવ્યું.

સીએસકેની આ જીત પછી એવી અટકળો શરૂ થઈ ગઈ હતી કે એમએસ ધોની ટીમનો ભાગ નહીં હોય, પરંતુ હાલમાં એમએસડીએ તેની નિવૃત્તિ અંગે સસ્પેન્સ જાળવી રાખ્યું છે. જીત પછી ધોનીએ કહ્યું કે તે નિર્ભર કરે છે. તેમની પાસે નિર્ણય લેવા માટે ચાર-પાંચ મહિના છે, કોઈ ઉતાવળ નથી. તેમને પોતાના શરીરને ફિટ રાખવાની જરૂર છે. ઓછામાં ઓછું ધોનીના નિવેદનથી આટલું સ્પષ્ટ થાય છે કે હાલમાં તે નિવૃત્તિ લેવાના મૂડમાં નથી.

ધોની હાલમાં 43 વર્ષનો છે અને 2 મહિના પછી એટલે કે 7 જુલાઈના રોજ 44 વર્ષનો થશે. એટલે કે આગામી સિઝન સુધીમાં તે લગભગ 45 વર્ષનો થઈ જશે. આવી સ્થિતિમાં, આગામી સિઝનમાં ધોની માટે બેટ અને વિકેટ પાછળ પોતાને સાબિત કરવું એક મુશ્કેલ પડકાર હશે. ક્રિકેટ નિષ્ણાત આકાશ ચોપરા પણ માને છે કે ધોનીની ફિટનેસ ચેન્નાઈ માટે સમસ્યાઓ ઊભી કરી શકે છે. જોકે, ધોનીના મિત્ર અને ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર સુરેશ રૈના આકાશ ચોપરા સાથે સહમત ન હતા અને લાઈવ શોમાં બંને વચ્ચે ઉગ્ર દલીલ જોવા મળી હતી, જેનો વીડિયો હવે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

