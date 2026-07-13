બિહાર: મુઝફ્ફરપુર જિલ્લામાં એક ૮૨ વર્ષીય વૃદ્ધ સાથે અજીબ ઘટના બની. શનિવારે જ્યારે તેઓ પોતાનું પેન્શન ઉપાડવા માટે કોમન સર્વિસ સેન્ટર (CSC) ગયા ત્યારે તેમના બેંક ખાતામાં લગભગ ૭૫૯ કરોડ રૂપિયાનું બેલેન્સ દેખાડ્યું. જે જોઈને તેઓ ચોંકી ગયા. તેમના અપંગ પુત્રના ખાતામાં પણ આવું જ મોટું બેલેન્સ જોવા મળ્યું. આ વિચિત્ર આંકડા બેંકિંગ અથવા તકનીકી ખામીનું પરિણામ હોવાનું માનવામાં આવે છે, જોકે અધિકારીઓએ હજુ સુધી કોઈ સ્પષ્ટતા આપી નથી.આ ઘટના ત્યારે પ્રકાશમાં આવી જ્યારે કવિ કામેશ્વર મિશ્રા, એક CSC કેન્દ્રમાં તેમનું સામાજિક સુરક્ષા પેન્શન ઉપાડવા ગયા હતા. તેમનો અપંગ પુત્ર, જે વિકલાંગતા પેન્શન યોજનાનો લાભાર્થી હતો, તેમની સાથે હતો.
પેન્શનની રકમ મેળવ્યા પછી, મિશ્રાએ તેમના ખાતાનું બેલેન્સ તપાસવાનું નક્કી કર્યું. તેમને આશ્ચર્ય થયું કે ખાતામાં ૭૫૯,૬૯,૫૧,૯૫૧ રૂપિયા અથવા લગભગ ૭૫૯ કરોડ રૂપિયાનું બેલેન્સ દેખાડવામાં આવ્યું. તેમના પુત્રના ખાતામાં પણ એટલી જ મોટી રકમ દેખાઈ હતી, જેના કારણે બંને ખાતાઓમાં કુલ બેલેન્સ 1,500 કરોડ રૂપિયાથી વધુ થઈ ગયું હતું, એમ પરિવારે જણાવ્યું. અણધાર્યા આંકડાઓએ પરિવાર અને CSC ઓપરેટર બંનેને ચોંકાવી દીધા હતા અને સંભવિત બેંકિંગ અથવા તકનીકી ખામી અંગે પ્રશ્નો ઉભા કર્યા હતા.
કવિ કામેશ્વર મિશ્રાએ કહ્યું કે તેઓ સમજી શકતા નથી કે ખાતામાં આટલી મોટી રકમ કેવી રીતે દેખાઈ અને તેમણે બેંક અને સંબંધિત અધિકારીઓને આ બાબતની તપાસ કરવા વિનંતી કરી. તેમણે કહ્યું કે તેમણે આ મુદ્દો જાહેર ધ્યાન પર લાવ્યો છે જેથી અધિકારીઓ બેલેન્સ ચકાસી શકે અને કોઈપણ ભૂલ સુધારી શકે. મોટા બેલેન્સ પાછળનું ચોક્કસ કારણ અસ્પષ્ટ છે. પ્રારંભિક સંકેતો સૂચવે છે કે આ આંકડા તકનીકી અથવા બેંકિંગ સિસ્ટમની ખામીને કારણે હોઈ શકે છે. જોકે અત્યાર સુધી કોઈ સત્તાવાર સમજૂતી જારી કરવામાં આવી નથી. બેંક તરફથી જવાબની રાહ જોવામાં આવી રહી છે.